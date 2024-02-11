Geleceğin kayak yıldızları yetişiyor

Kars Valisi Ziya Polat'ın öncülüğünde başlatılan "Karın Yıldızları Sarıkamış'ta" projesi kapsamında ilkokul öğrencileri kayak sporuyla tanışıyor. Tecrübeli eğitmenler rehberliğinde öğrenim gören öğrenciler, kayak yapmanın keyfini yaşarken aynı zamanda eğleniyorlar.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Sarıkamış'ta kayak sporunun yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla başlatılan proje çerçevesinde, ilkokul 4. sınıf öğrencileri kristal kar üzerinde kayak yapıyorlar. Uzman antrenörlerin yönlendirmesiyle gerçekleşen bu etkinlikte, Vali Ziya Polat da öğrencilerle bir araya gelerek sohbet ediyor.

Öğrencilerin ilk kez kayak yapmaları üzerine Polat'a teşekkür etmeleri, proje kapsamında sağlanan bu fırsatın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha vurguluyor. Vali Polat, yaklaşık 300 ilkokul öğrencisinin kayak sporunu öğrenmesinin önemine dikkat çekerek, çocukların eğitimleriyle birlikte lisanslı spor dallarıyla da ilgilenmeleri gerektiğini belirtiyor.

Bu projenin, Kars'ın gençlerini sporla buluşturarak geleceğin milli sporcularını yetiştirmeye katkı sağlayacağına inanan Vali Polat, öğrencilerle birlikte kayak yapıp moral veriyor. Ardından Sarıkamış'tan ayrılan Polat'ın bu tür etkinliklerin devam etmesi yönündeki çabaları takdirle karşılanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı