Hatay'da araç mezarlığına dönüşen alanlarda ilginç manzaralar ortaya çıkıyor

Hatay'ın deprem felaketiyle sarsıldığı bölgelerde, enkaz altından çıkarılan ve muhafaza altına alınan araçların büyük çoğunluğu artık hak sahiplerine teslim edilmiş durumda.

Ancak yüzlerce hurda aracın sayısının azalmasıyla birlikte, bu alanlarda ilginç manzaralar göze çarpıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle yerle bir olan Hatay'da, yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Bu büyük felaketin ardından binlerce araç da hasar görmüş, bunlardan 20 bin 534'ü muhafaza altına alınmıştı. Araç mezarlığını andıran bu alanlarda toplanan araçların hak sahiplerine teslimi Temmuz ayının sonunda başlamıştı.

Gün geçtikçe azalan araçların arasında, otlak alanlarına dönüşen yerlerde koyunların otladığı görüntüler dikkat çekiyor. Özellikle Antakya ilçesi Derince Mahallesi'nde bulunan otopark alanında azalma belirgin bir şekilde hissedilirken, araçların çalınma riskine karşı emniyet güçleri nöbetlerini sürdürüyor. Araç mezarlığına dönüşen alanda bırakılan araçların tamamen demir yığını haline geldiği gözlemleniyor.

Bu felaket sonrasında ortaya çıkan ilginç manzaralar, hem depremin yıkıcı etkisini hem de doğanın bu alandaki yeniden canlanma çabasını gözler önüne seriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı