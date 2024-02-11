Şubat ayında sıcak hava: Baharın erken müjdesi!

Adana'da Şubat ayında sıcak havanın etkisiyle baharın müjdesi verildi. Diğer bölgelerde devam eden kar yağışı ve soğuk hava dalgasıyla tezat oluşturan Adana'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçüldü.

Kentte bulunan park ve bahçelerdeki termometreler ise 21 dereceyi gösterdi. Bu sıcak hava nedeniyle Adanalılar parklara akın etti. Aileler çocuklarıyla birlikte parklarda oyunlar oynadı, hayvanları besledi. Yaşlı vatandaşlar ise banklara oturup keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Spor yapmayı tercih eden bazı vatandaşlar ise güneşli havanın tadını çıkardı.

Adana'nın sıcak havasından memnuniyet duyan vatandaşlardan biri olan Abdülkadir İlhan, iklim değişikliğinin etkisiyle böylesine güzel bir havanın yaşandığını belirterek, Şubat ayında böyle bir güneşli havada bulunmanın keyfini çıkardıklarını ifade etti. Parkta köpeğiyle birlikte vakit geçiren Edip Şenbol ise diğer bölgelerdeki soğuk hava dalgasıyla karşılaştırarak Adana'nın şanslı olduğunu dile getirdi. Köpeğini parkta gezdirmenin günlük rutini olduğunu söyledi.

Adana'da yaşanan bu sıcak hava dalgası, diğer bölgelerdeki kış koşullarından ayrışarak insanlara keyifli bir atmosfer sunmuş görünüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı