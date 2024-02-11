FEDAŞ açıkladı! İşte Malatya’da kesinti yaşanacak mahalleler

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte bir haftalık kesinti bilgileri…

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Ilıcak, Yukarıörükçü mahallelerine,

Bugün 11.00 ila 14.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Koçköy, Köylü, Ersele, Gözlüce mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Alişar, Dilek, Yaka, Mahmutlu, mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Eğin, Mihmanlı, Esenli, Aşağıörükçü, Yukarıörükçü, Ilıcak, Aliçeri, Keklikpınarı, Yalınbudak, Karamağara, Sadıklı, Kadıibrahim mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Ayvalı, Ağılyazı, Kaynarca, Akbaba, Aşağıselimli, Hacolar mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Ağılyazı, Kavak, Göllüce, Karabacak, Nurkuyusu, Irmaklı, Akbaba, Ayvalı, Kaynarca, Bahçelievler, Çayköy, Yeni, Hacılar Sıragöz, Sofular, Karabük, İstiklal, Ortapınar, Karaçayır, Hacolar, Sultanlı, Karıncalık, Başören, Karlık, Boğaziçi, İsmetpaşa, Ciritbelen, Bahçedamı, Göğebakan, Konaktepe, Bıyıkboğazı, Çörmü, Alvar, Bicir mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Mullakasım Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Kıyıcak, Bahri, Erdemli, Alhanuşağı, Düzyol, Kamıştaş mahallelerine,

13 Şubat Salı günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Temüklü, Aşağıselimli, Kızılhisar, İlisuluk mahallelerine,

13 Şubat Salı günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İskender, Kaynarca, Çarmuzu, Kiltepe, İlyas, Kozluca, Darıca, Yaylımlı, Develi, Yalınkaya, Sarıhacı, Bayramuşağı, Tataruşağı, Durulova, Kahyalı, Ortaköy, Kepez, Doğu, Demirciler, Gürkaynak, Doğanlar, Taşevler, Bekiruşağı, Çevirme, Harunuşağı, Çakıllıpınar, Samanköy, Yaka mahallelerine,

14 Şubat Çarşamba günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Fırat, Zafer, Kernek mahallerine,

14 Şubat Çarşamba günü 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı, Üzümlü, Üçgöze, Gülümuşağı, Uluköy, Fırıncı mahallerine,

14 Şubat Çarşamba günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi’ne,

14 Şubat Çarşamba günü 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu, Battalgazi mahallerine,

15 Şubat Perşembe günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Bahri Mahallesi’ne,

16 Şubat Cuma günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kırkpınar, Göktarla, Şahnahan, Samanköy, Yaka, Kendirli, Cumhuriyet, Dilek, Tepeköy, Topraktepe, Sütlüce, Bindal, Suluköy, Duranlar, Şeyhler, Mahmutlu, Özal mahallelerine,

17 Şubat Cumartesi günü 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Zaviye, Aşağıulupınar, Balaban, Hisarcık, Şuğul, Yenice, Güdül, Karaoğuz, Yavuzlar, Medişeyh, Akçatoprak, Akova, Irmaklı, Çaybaşı, Sandıkkaya, Yukarıulupınar, Karabayır, Kaynak, Yenipınar, Kozluca, Günpınar, Başdirek, Ilıca, Mollauşağı, Ozan, Kerimli, Ağılbaşı, Gökçeören, Uzunhasan, Şendere, Esenbey, Yarımca, Gaziköy, Yeniköy, Günerli, Sakarya, Barındır, Kuzpınar, Hisarkale, Yeşiltaş, Doğantepe, Kayadibi, Çınar, Çatalbahçe, Taşolar, Kölükler, Başkaya, Taşevler, Üçpınar mahallerine elektrik enerjisi verilemeyecek.