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Otomobil ile motosiklet çarpışmasından silahlı kavga: 2 yaralı

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Adana'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kaza, bir silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpışmasından silahlı kavga: 2 yaralı mask
Otomobil ile motosiklet çarpışmasından silahlı kavga: 2 yaralı
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Adana'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kaza, bir silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Naim Emin Ü. yönetimindeki 01 ADU 584 plakalı araç ile Tayfun T. (21) tarafından kullanılan 01 ALA 401 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu ve otomobil bir işyerine çarparak durabildi.

Otomobil ile motosiklet çarpışmasından silahlı kavga: 2 yaralı

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada Tayfun T.'nin yakını olan Sedat E. (33), olay yerine gelerek otomobil sürücüsü Naim Emin Ü. ile kavga etti. Kavga kısa sürede silahlarla büyüdü ve Naim Emin Ü. ile Sedat E. karşılıklı olarak birbirlerine ateş ettiler.

Otomobil ile motosiklet çarpışmasından silahlı kavga: 2 yaralı

Her iki taraf da birbirlerini ayağından yaraladı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Tayfun T. ile daha sonra silahlı kavgada yaralanan Naim Emin Ü. ve Sedat E. hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak polis soruşturma başlattı ve detaylı inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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11 Şub 2024 - 10:58 - Asayiş

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