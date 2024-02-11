Karlı zirvelerde Off-Road keyfi: Doğanın içinde unutulmaz anlar

Erzincan kent merkezinde neredeyse yazdan kalma bir gün yaşanırken, off-road tutkunları 2 bin 600 rakımdaki karlı arazide kar keyfi yaşadılar.

Bu sene Erzincan şehir merkezine beklenenin aksine kar yağmadığı için off-road tutkunları yüksek kesimleri tercih etti. Devasa görünümlü özel dizayn off-road aracıyla karlı araziye çıkan Serhat Sarıçiçek ve arkadaşları, karın tadını çıkardılar. Off-road aracıyla el değmemiş karla kaplı yolları aşan Sarıçiçek'in, kara kendini bırakıp kulaç atması ilginç bir görüntü oluşturdu.

Erzincan'ın doğa sporlarında eşsiz bir yer olduğunu belirten Sarıçiçek,

"Erzincan merkezine yakın Çamlık mevkiindeyiz. Off-road aracımızla burada hiç dokunulmamış bir mekanda off-road yapıp karın tadını çıkarıyoruz. Çok güzel, çok eğlenceli anlar geçiriyoruz. Erzincan doğa sporlarına çok yatkın bir memleket. Başka illerde saatlerce yol kat etmeniz gerekiyor böyle bir parkura ulaşabilmek için. Erzincan'da 10-15 dakika içerisinde merkezden buralara gelinebiliyor. Oksijenin bol olduğu 2 bin 600 rakımla, tertemiz havanın solunabileceği böyle güzel yerler mümkün. Bizler Erzincan'ın tanıtımını severek yapmaya çalışan bireyleriz. Erzincan gerçekten çok özel bir memleket. Çok hoş doğal güzellikleri barındıran bir memleket. Bunun daha çok duyulup yaygınlaşmasını istiyoruz. Herkesi Erzincan'a davet ediyoruz"

dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı