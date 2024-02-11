11 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

11 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'daki nöbetçi eczaneler nerelerde? Bu soruların yanıtını sizler için araştırdık.
11 Şubat 2024 Pazar günü Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
MENENGİÇ ECZANESİ – MERKEZ
MEYDANBAŞI MAHALLESİ OSMAN ATEŞ CADDESİ NO:85 MENENGİÇ ECZANESİ BATTALGAZİ/MALATYA
04229991023
24 saat açık
KERNEK ECZANESİ – MERKEZ
FUZULİ CADDESİ FIRAT İLKÖĞRETİM OKULU YUKARISI NO:82/A BATTALGAZİ/MALATYA
04223235099
24 saat açık
GÜNGÖR ECZANESİ – MERKEZ
FAHRİ KAYAHAN BP PETROL KARŞI GİRİŞİ ÇARŞI MARKET YANI GÜNGÖR CADDESİ KARAKAVAK
04223256282
24 saat açık
YAKINCI ECZANESİ – MERKEZ
HASTANE CADDESİ BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ ÇAPRAZ KARŞISI BEYDAĞI KARAKOLUNA 50 METRE
04223254939
24 saat açık
IŞIK ECZANESİ – BATTALGAZİ
ÇEVREYOLU YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
04223221868
24 saat açık
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.