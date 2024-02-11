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Malatya’da gecenin bir saatinde film gibi olay

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Malatya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kovalamaca sırasında kaza yaptı. Kovalamaca sırasında birçok kural ihlali yapan araç sürücüsüne ceza kesilirken, araç otoparka çekildi.

Malatya’da gecenin bir saatinde film gibi olay mask
Malatya’da gecenin bir saatinde film gibi olay
Malatya’da gecenin bir saatinde film gibi olay
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Malatya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kovalamaca sırasında kaza yaptı. Kovalamaca sırasında birçok kural ihlali yapan araç sürücüsüne ceza kesilirken, araç otoparka çekildi.

Malatya’da gecenin bir saatinde film gibi olay

Olay, saat 01.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Hasan Çalık Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi.

Malatya’da gecenin bir saatinde film gibi olay

Edinilen bilgilere göre, bölgede uygulama yapan trafik ekipleri 44 LF 318 plakalı araca dur ihtarında bulundu. İçerisinde 2 kişinin bulunduğu araç polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Bir süre çok sayıda ekiple takip edilen araç, İstasyon kavşağında refüje çarparak kaza yaptı. Kazada şans eseri yaralanan olmaz iken araç sürücüsünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Malatya’da gecenin bir saatinde film gibi olay

Kovalamaca sırasında birçok kural ihlali yapan araç sürücüsüne ceza kesilirken, araç otoparka çekildi. Sürücü ile beraberindeki arkadaşının ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da gecenin bir saatinde film gibi olay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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11 Şub 2024 - 10:43 Malatya- Asayiş

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