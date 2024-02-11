Malatya’da sis ve buzlanmaya dikkat!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Yayınlanan raporda,

"Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu olarak geçeceği beklenmektedir”

ifadelerine yer verildi.

ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT!

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceğinin vurgulandığı raporda rüzgârların ise güneyli yönlerden hafif, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli eseceği belirtildi. Çığ tehlikesine karşı uyarıların da yer aldığı raporda,

“Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir”

ifadelerine yer verildi.

BUZLANMA, DON, SİS UYARISI

Aynı zamanda buzlama ve don olayına karşı uyarıların da yer aldığı raporda,

“Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı nedeni ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir”

ifadeleri kullanıldı.



MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Öte yandan Malatya merkez ve ilçelerindeki hava şöyle olacak:

Malatya-merkez: Parçalı ve az bulutlu 11 derece,

Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu 13 derece,

Arapgir: Parçalı ve az bulutlu 10 derece,

Arguvan: Parçalı ve az bulutlu 9 derece,

Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu 12 derece

Darende: Parçalı ve az bulutlu 13 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu 12 derece,

Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu 13 derece,

Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu 10 derece,

Kale: Parçalı ve az bulutlu 13 derece, Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu 12 derece,

Pütürge: Parçalı ve az bulutlu 12 derece,

Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu 13 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu 12 derece olacak.