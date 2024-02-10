Antakya'dan sonra ikinci sırada Malatya’nın o ilçesi var

6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinde 50 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybederken, Malatya’da ise bin 237 kişi hayatını kaybetti.

Malatya’da yaşanan yıkımlar ve artçı depremlerin sık sık meydana gelmesiyle şehir göç vermeye başladı. TÜİK verilerine göre 2022 yılında Malatya’nın nüfusu 812 bin 580 iken 2023 yılında 69 bin 855 azalarak 742 bin 725 olduğu açıklandı.

Peki Malatya’da en çok nüfus kaybeden ilçe hangisi?

TÜİK verilerine göre 2023 yılında Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde en fazla nüfus kaybı yaşandığı bildirildi. Malatya’nın diğer tüm ilçelerinin verileri ise şu şekilde:

Akçadağ ilçesinde 2022 yılında nüfus yoğunluğu 27 bin 872 iken bu rakam 2023 yılında artarak 34 bin 322 oldu.

Arapgir ilçesinde 2022 yılında nüfus yoğunluğu 9 bin 964 iken bu rakam 2023 yılında artarak 10 bin 641 oldu.

Arguvan ilçesinde 2022 yılında nüfus yoğunluğu 6 bin 869 iken bu rakam 2023 yılında artarak 7 bin 708 oldu.

Battalgazi ilçesinde 2022 yılında nüfus yoğunluğu 307 bin 478 iken bu rakam 2023 yılında azalarak 269 bin 150 oldu.

Darende ilçesinde 2022 yılında nüfus yoğunluğu 24 bin 588 iken bu rakam 2023 yılında artarak 26 bin 318 oldu.

Doğanşehir ilçesinde 2022 yılında nüfus yoğunluğu 37 bin 697 iken bu rakam 2023 yılında azalarak 35 bin 936 oldu.

Doğanyol ilçesinde 2022 yılında nüfus yoğunluğu 3 bin 705 iken bu rakam 2023 yılında artarak 4 bin 436 oldu.

Hekimhan ilçesinde 2022 yılında nüfus yoğunluğu 15 bin 706 iken bu rakam 2023 yılında artarak 20 bin 106 oldu.

Kale ilçesinde 2022 yılında nüfus yoğunluğu 5 bin 571 iken bu rakam 2023 yılında artarak 6 bin 492 oldu.

Kuluncak ilçesinde 2022 yılında nüfus yoğunluğu 7 bin iken bu rakam 2023 yılında artarak 8 bin 549 oldu.

Pütürge ilçesinde 2022 yılında nüfus yoğunluğu 12 bin 492 iken bu rakam 2023 yılında artarak 15 bin 779 oldu.

Yazıhan ilçesinde 2022 yılında nüfus yoğunluğu 11 bin 984 iken bu rakam 2023 yılında artarak 16 bin 370 oldu.

Yeşilyurt ilçesinde 2022 yılında nüfus yoğunluğu 341 bin 654 iken bu rakam 2023 yılında azalarak 286 bin 913 oldu.