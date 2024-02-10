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Direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole uçtu

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Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan cip şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole uçtu mask
Direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole uçtu
Direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole uçtu
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Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan cip şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole uçtu

Kaza, saat 20.00 sıralarında Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçe sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki 35 ACN 474 plakalı cip sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazada araç sürücü ile birlikte A.F.Ç. yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole uçtu

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole uçtu
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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10 Şub 2024 - 22:06 Malatya- Asayiş

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