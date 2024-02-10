Aslan ligdeki yenilmezliğini 13 maça çıkardı

Başakşehir maçından 3 puanla ayrılan Galatasaray, Süper Lig’deki yenilmezliğini 13 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Başakşehir ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmayla ligde yenilmezliğini sürdürdü ve puanını 66'ya çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Aslan, Süper Lig’de Hatayspor’a yenildikten sonra oynadığı 13 karşılaşmada kaybetmedi. Ligde sarı-kırmızılılar; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor ve Başakşehir maçlarını kazanırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

Galatasaray ligde gelecek hafta MKE Ankaragücü’ne konuk olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı