Aslan ligdeki yenilmezliğini 13 maça çıkardı

Başakşehir maçından 3 puanla ayrılan Galatasaray, Süper Lig’deki yenilmezliğini 13 maça çıkardı.
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Başakşehir ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmayla ligde yenilmezliğini sürdürdü ve puanını 66'ya çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Aslan, Süper Lig’de Hatayspor’a yenildikten sonra oynadığı 13 karşılaşmada kaybetmedi. Ligde sarı-kırmızılılar; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor ve Başakşehir maçlarını kazanırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.
Galatasaray ligde gelecek hafta MKE Ankaragücü’ne konuk olacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.