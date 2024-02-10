Malatya'da kablo hırsızları yakalandı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde birer gün arayla 95 bin TL değerinde Türk Telekom’a ait 295 metre uzunluğunda kablolar çalındı. Durumun fark edilmesinin ardından yapılan ihbarla olayın zanlılarının yakalanması için çalışma başlatıldı. İzlenen 48 saatlik kamera görüntüsü sonrası kimlikleri belirlenen olayın zanlıları R.Y. ile M.A. yakalanarak gözaltına alındı.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından zanlılardan R.Y.’ye çıkarıldığı mahkemece adli kontrol uygulanırken, M.A. ise tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.