Kız meselesindeki firari zanlı yakayı ele verdi

Olay, dün akşam 20.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Derya Sokak'ta karşılaşan M.E. ile E.E. (23) isimli iki arkadaş arasında “kız” meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.E., E.E.’ye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu boğaz kısmına kurşun isabet eden genç ağır yaralandı. E.E.’nin kanlar içerisinde yere yığıldığını gören M.E., genci araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bırakarak kayıplara karıştı.
Hastanede tedavi altına alınan ve tedavisi süren E.E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, firari zanlı M.E. olaydan yaklaşık 23 saat sonra suç aleti ile birlikte yakalandı.
Zanlının polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirlendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.