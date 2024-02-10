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Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

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En son nerede ve kaç şiddetinde deprem meydana geldi? Son dakika deprem haberleri, deprem aktivitesini takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. AFAD'ın güncel verilerine göre, 10 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen en son depremler şu şekilde belirtildi.

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu mask
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Türkiye’de meydana gelen son depremlerin yeri ve büyüklüğü AFAD tarafından şu şekilde açıklandı:

“Bugün saat 18.32’de, yerin 7.01 kilometre altında, 1.7 büyüklüğünde Malatya Yeşilyurt’ta,

Bugün saat 18.32’de, yerin 6.99 kilometre altında, 1.9 büyüklüğünde Adıyaman Çelikhan’da,

Bugün saat 18.20’de, yerin 7.11 kilometre altında, 1.5 büyüklüğünde Kahramanmaraş Göksun’da,

Bugün saat 18.20’de, yerin 6.53 kilometre altında, 1.7 büyüklüğünde Sivas Divriği’de,

Bugün saat 16.50’de, yerin 6.97 kilometre altında, 1.5 büyüklüğünde Adıyaman Sincik’te,

Bugün saat 16.15’te, yerin 7.01 kilometre altında, 1.8 büyüklüğünde Kütahya Gediz’de,

Bugün saat 15.42’de, yerin 11.25 kilometre altında, 3.4 büyüklüğünde Kahramanmaraş Ekinözü’nde,

Bugün saat 15.27’de, yerin 6.91 kilometre altında, 2.2 büyüklüğünde Ankara Beypazarı’nda,

Bugün saat 14.55’te, yerin 10.43 kilometre altında, 2.1 büyüklüğünde Malatya Pütürge’de,

Bugün saat 13.16’da yerin 8.92 kilometre altında, 2.3 büyüklüğünde Malatya Akçadağ’da,

Bugün saat 11.22’de yerin 7.7 kilometre altında, 2.0 büyüklüğünde Kahramanmaraş Onikişubat’ta,

Bugün saat 10.47’de yerin 7.0 kilometre altında, 2.1 büyüklüğünde Kahramanmaraş Afşin’de,

Bugün saat 10.22’de yerin 9.43 kilometre altında, 2.0 büyüklüğünde Adıyaman Sincik’te” deprem meydana geldi.

Kaynak: Haber Merkezi

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10 Şub 2024 - 21:05 - Gündem

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