Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Türkiye’de meydana gelen son depremlerin yeri ve büyüklüğü AFAD tarafından şu şekilde açıklandı:
“Bugün saat 18.32’de, yerin 7.01 kilometre altında, 1.7 büyüklüğünde Malatya Yeşilyurt’ta,
Bugün saat 18.32’de, yerin 6.99 kilometre altında, 1.9 büyüklüğünde Adıyaman Çelikhan’da,
Bugün saat 18.20’de, yerin 7.11 kilometre altında, 1.5 büyüklüğünde Kahramanmaraş Göksun’da,
Bugün saat 18.20’de, yerin 6.53 kilometre altında, 1.7 büyüklüğünde Sivas Divriği’de,
Bugün saat 16.50’de, yerin 6.97 kilometre altında, 1.5 büyüklüğünde Adıyaman Sincik’te,
Bugün saat 16.15’te, yerin 7.01 kilometre altında, 1.8 büyüklüğünde Kütahya Gediz’de,
Bugün saat 15.42’de, yerin 11.25 kilometre altında, 3.4 büyüklüğünde Kahramanmaraş Ekinözü’nde,
Bugün saat 15.27’de, yerin 6.91 kilometre altında, 2.2 büyüklüğünde Ankara Beypazarı’nda,
Bugün saat 14.55’te, yerin 10.43 kilometre altında, 2.1 büyüklüğünde Malatya Pütürge’de,
Bugün saat 13.16’da yerin 8.92 kilometre altında, 2.3 büyüklüğünde Malatya Akçadağ’da,
Bugün saat 11.22’de yerin 7.7 kilometre altında, 2.0 büyüklüğünde Kahramanmaraş Onikişubat’ta,
Bugün saat 10.47’de yerin 7.0 kilometre altında, 2.1 büyüklüğünde Kahramanmaraş Afşin’de,
Bugün saat 10.22’de yerin 9.43 kilometre altında, 2.0 büyüklüğünde Adıyaman Sincik’te” deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.