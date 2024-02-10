10 Şub 2024 - 21:05 - Gündem

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

En son nerede ve kaç şiddetinde deprem meydana geldi? Son dakika deprem haberleri, deprem aktivitesini takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. AFAD'ın güncel verilerine göre, 10 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen en son depremler şu şekilde belirtildi.