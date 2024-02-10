Malatya'da bugün kaç kişi vefat etti?

“81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Kasım Şahin’in taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, Kısmet Sokak, Şahin Apartmanı, No:6/5, Battalgazi,
67 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Selma Karakuş’un taziye adresi: Bulunmamaktadır,
68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zehra Erünsal’ın taziye adresi: Merkez Tecde Mahallesi, Akabe Sokak, No: 40, Yeşilyurt,
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Latife Kurdal’ın taziye adresi: Merkez Çilesiz Mahallesi, Seyran Sokak, Semercioğlu Caddesi, No:2, Yeşilyurt,
89 yaşında vefat eden ve Adıyaman Doğanlı Köyü Mezarlığına defnedilen Mahmut Durmuş’un taziye adresi: Doğanlı Köyü, Adıyaman
71 yaşında vefat eden ve Pütürge Poskıran Mahallesi Mezarlığına defnedilen Haci Ali Zerey’in taziye adresi: Poskıran Mahallesi, Pütürge,
89 yaşında vefat eden ve Yeşilyurt Merkez Kırkpınar Mezarlığına defnedilen Güllü Karadağ’ın taziye adresi: Merkez Kırkpınar Mahallesi, Yeşilyurt,
81 yaşında vefat eden ve Akçadağ Örüçkü Mahallesi Mezarlığına defnedilen Meryem Özdemir’in taziye adresi: Çağrı Mevlid Salonu.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.