Malatya Eğitim Vakfında Arif Aksoğan Dönemi başladı “Destek olmamız gereken öğrencileri bulacağız”

Malatya Eğitim Vakfı (MEV) Malatya Temsilcisi Arif Aksoğan oldu. Arif Aksoğan, “Malatya’da kalan bu şehri terk etmeyen insanlar olarak 117 bin kişinin konteynerlerde yaşadığı şehrimizde destek olmamız gereken öğrencileri bulacağız ve eğitimlerine katkıda bulunacağız” dedi.

MEV MALATYA TEMSİLCİSİ AKSOĞAN KİMDİR?

1978 Malatya doğumlu olan Arif Aksoğan ilkokulu Derme İlkokulu’nda ortaokul ve lise eğitimini ise Malatya Anadolu Lisesi’nde okudu. Uludağ Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünden mezun olan Aksoğan, iyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır. Akaryakıt ve turizm sektörüne iştigal eden şirketlerde ortaklık yapan Aksoğan, Malatya Akaryakıt ve Otogaz Satıcıları Derneğinde Başkanlık görevini yaptı. Ayrıca Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında (MTSO) 2 dönemdir Meclis Üyesi olan Aksoğan, Malatya Eğitim Vakfı Şubesinde Kurucu Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde de bulundu.

Malatya Eğitim Vakfı Temsilcisi Arif Aksoğan, yeni dönemde önemli işlere imza atacağını belirterek, “Yeni dönemde öncelikle vakfın kuruluş amaçlarına uygun bir şekilde hareket ederek ihtiyaç sahibi öğrencilerle vakfı bir araya getirmeye çalışacağız. Bu süreçte Malatya’da kalan bu şehri terk etmeyen insanlar olarak 117 bin kişinin konteynerlerde yaşadığı şehrimizde destek olmamız gereken öğrencileri bulacağız ve eğitimlerine katkıda bulunacağız” dedi.

MALATYA EĞİTİM VAKFI

Malatya Eğitim Vakfı (MEV), sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Onursal Başkanlığında ülke genelinde başarılı ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, milli duygulara sahip üniversite öğrencilerinin eğitim, öğretim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile eğitime gönül vermiş Malatyalılar tarafından 18 Temmuz 1985 tarihinde kurulmuştur. MEV, dayanışma ve yardımlaşmanın güçlendirilmesi, gençlerin Vakfın olanaklarından yararlandırılması amacını gütmektedir. Vakıf, Kurucular Kurulu, Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurullarından ibaret organlar eli ile faaliyet gösteriyor.

30 BİN ÖĞRENCİYE BURS VERİLDİ

MEV, kuruluşundan bugüne yaklaşık 30 bin öğrenciye burs vermiş ve vermeye devam etmektedir. Malatya Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri tarafından, Vakfımızın tavsiye ve destekleriyle, Malatya ilinde 35 yıl içerisinde 4 anaokulu, 27 ilkokul, 11 lise, 14 sağlık kurumu,11 hayır kurumu ve öğrenci yurdu yaptırılarak hizmete sunuldu.

Malatya Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Üyelerinin finansal katkıları ile 2006 yılında Malatya İnönü Üniversitesine bağlı Arapgir Meslek Yüksek Okulu’nun eğitime başlaması temin edildiği bildirildi.

MEV, MİAD Sevgi Evleri projesine de katkıda bulunmuştur. Malatya Eğitim Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milletine ulusal ve uluslararası düzeyde üstün hizmetlerde bulunması, Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlaması, halkın refahı, eğitimi, mutluluğu ve sosyal gelişimi için yararlı hizmetlerinden dolayı 5 Nisan 2007 tarihinde TBMM Başkanlık Divanınca, “TBMM Üstün Hizmet Ödülü’’ ile onurlandırıldı. Vakfın biri Ankara’da diğeri Malatya’da 2 temsilciliği bulunuyor. 4 Kasım 2023 tarihinde göreve gelen Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tecdelioğlu ve yönetim kurulu tarafından 5 Şubat 2024 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında oy birliği ile Malatya temsilciliği Arif Aksoğan’a verildi.

Kaynak: BÜLTEN