10 Şub 2024 - 17:47- Gündem

Malatya'da sağlık çalışanlarından İsrail'e sert tepki

Malatya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karşı tepki göstermek amacıyla bir hekimler ve sağlık çalışanları sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi. Eski Milli Eğitim Müdürlüğü önünde başlayan yürüyüş, Kernek Meydanı'na kadar devam etti. Ellerinde pankartlar taşıyan katılımcılar, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden masum sivillerin hakları için adalet talep etti.