Malatya'da sağlık çalışanlarından İsrail'e sert tepki

Sessiz yürüyüşün ardından Kernek Meydanı'nda bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Sağlık çalışanları adına konuşan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Yunus Emre İlbaş, İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkat çekti ve uluslararası toplumun bu acımasız saldırılara sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı. İlbaş, İsrail'in sivilleri hedef almasının insanlık dışı bir eylem olduğunu belirterek, bu tür saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.
DEPREMLERDE HAYATINI KAYBEDENLERİ UNUTMADILAR
Bir basın açıklaması yapan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Yunus Emre İlbaş,
“Sözlerimize başlarken bundan tam bir yıl önce meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden insanlarımızı rahmetle anıyoruz. Allah bize böyle bir felaketi tekrar göstermesin. Terörle mücadelede şehit verdiğimiz asker ve polis şükranla anıyor, rahmet diliyoruz. Terör örgütüne de devletine de karşı olduğumuzu haykırıyoruz”
diyerek sözlerine başladı.
126 GÜNDÜR SOYKIRIM DEVAM EDİYOR
İlbaş,
“Terör devleti İsrail'in Filistin'de 10 yıllardır devam ettiği sistematik işgal ve zulüm 7 Ekim'den bu yana daha da şiddetlenerek tam 126 gündür soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlarda bütün dünyanın gözü önünde devam ediyor. Dünyanın gündeminden düşürülmeye çalışılan katliamların dehşetini bizim tekrar tekrar gözler önüne sermemiz gerekiyor. İsrail ordusunun yaptığı 2 bini aşkın katliamda 27 bin Filistinli şehit edildi. Bunlardan 12 bini çocuk, 8 bini kadın, 360 bin ev yıkıldı. 2 milyon kişiyi yerinden edildi. 400 okul ve üniversite saldırıya uğradı. Tam 30 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı bırakıldı. Yine de meslektaşlarımız sağlık çalışanları, elektriksiz, susuz, oksijen, ilaçsız şartlarda tedavi vermek için destansı biçimde mücadele veriyor”
ifadelerini kullandı.
“REFAH KAPISI ABLUKA ALTINDA”
“Gazze'ye giren su vanaları kapatıldı, tarlalar bombalanıyor” diyen İlbaş,
“Gazze'ye açılan tek kapı Refah Kapısı abluka altında. İnsani yardımlara geçit vermiyor. İsrail işbirlikçisi devlet ve şirketlerin soykırımı olan aleni desteği artarak sürüyor. Bir avuç mazlumun karşısında bütün dünya zalimleri tek safta saldırmaya devam ediyor. Gönlü ve duası Filistin'in yanında olan vicdan sahiplerinin ise en büyük silahlarından biri boykot. Hayatımızın her alanında ve Mesleklerimizde boykot çağrımızı tekrarlıyoruz. Şirketlerin açıkladığı son rakamlardan anlıyoruz ki günlük hayatımızda gösterdiğimiz en ufak boykot çabası hep birlikte olunca çığ olup büyüyor”
sözlerine ekledi.
“KANIKSAMAYACAĞIZ, NORMALLEŞTİRMEYECEĞİZ”
Zulme karşı dik duruş sergilemeye devam edeceklerini belirten İlbaş,
“Tüm meslektaşlarımıza zulme destek olan ilaç firmalarını boykota devam etmeyi hatırlatıyoruz. Sağlık Bakanlığı yetkililerinden de aynı hassasiyeti hastane eczanelerinde göstermesini bekliyoruz. Hekimler ve sağlık çalışanları olarak 13. haftasında toplandığımız sessiz yürüyüşümüzde tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından ayrılmayan Gazzeli meslektaşlarımızı tekrar selamlıyoruz. İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu minvalde tüm hekimleri sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına sessiz yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz. Sabır ve azimle zulme karşı duranlardan olacağız”
açıklamalarına yer verdi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.