Kayserilileri yarın nasıl bir hava bekliyor

Meteoroloji 7'inci Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Kayseri ilçelerindeki hava sıcaklıklarının ise şu şekilde olması bekleniyor:
PAZAR GÜNÜ KAYSERİ’DE HAVA TAHMİNİ:
“Kayseri: Parçalı bulutlu, en düşük -2 derece, en yüksek 13 derece,
Akkışla: Parçalı bulutlu en düşük -2 derece, en yüksek 13 derece,
Bünyan: Parçalı bulutlu, en düşük -2 derece, en yüksek 13 derece,
Develi: Parçalı bulutlu, en düşük 2 derece, en yüksek 14 derece,
Felahiye: Parçalı bulutlu, en düşük -1 derece, en yüksek 12 derece,
Hacılar: Parçalı bulutlu, en düşük 0 derece, en yüksek 14 derece,
İncesu: Parçalı bulutlu, en düşük 0 derece, en yüksek 15 derece,
Kocasinan: Parçalı bulutlu, en düşük -2 derece, en yüksek 16 derece,
Melikgazi: Parçalı bulutlu, en düşük -2 derece, en yüksek 16 derece,
Özvatan: Parçalı bulutlu, en düşük 2 derece, en yüksek 14 derece,
Pınarbaşı: Parçalı bulutlu, en düşük -5 derece, en yüksek 12 derece,
Sarıoğlan: Parçalı bulutlu, en düşük -2 derece, en yüksek 13 derece,
Sarız: Parçalı bulutlu, en düşük -4 derece, en yüksek 10 derece,
Talas: Parçalı bulutlu, en düşük -1 derece, en yüksek 15 derece,
Tomarza: Parçalı bulutlu, en düşük -5 derece, en yüksek 12 derece,
Yahyalı: Parçalı bulutlu, en düşük 0 derece, en yüksek 15 derece,
Yeşilhisar: Parçalı bulutlu, en düşük 1 derece, en yüksek 15 derece
Erciyes Kayak Merkezi: Parçalı bulutlu, en düşük -5 derece, en yüksek 6 derece olması bekleniyor.”
12 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ KAYSERİ’DE HAVA TAHMİNİ:
“Kayseri: Parçalı bulutlu, en düşük 0 derece, en yüksek 13 derece,
Akkışla: Parçalı bulutlu en düşük -1 derece, en yüksek 13 derece,
Bünyan: Parçalı bulutlu, en düşük -1 derece, en yüksek 13 derece,
Develi: Parçalı bulutlu, en düşük 3 derece, en yüksek 14 derece,
Felahiye: Parçalı bulutlu, en düşük 2 derece, en yüksek 13 derece,
Hacılar: Parçalı bulutlu, en düşük 2 derece, en yüksek 14 derece,
İncesu: Parçalı bulutlu, en düşük 2 derece, en yüksek 15 derece,
Kocasinan: Parçalı bulutlu, en düşük -1 derece, en yüksek 17 derece,
Melikgazi: Parçalı bulutlu, en düşük -1 derece, en yüksek 17 derece,
Özvatan: Parçalı bulutlu, en düşük 3 derece, en yüksek 15 derece,
Pınarbaşı: Parçalı bulutlu, en düşük -4 derece, en yüksek 11 derece,
Sarıoğlan: Parçalı bulutlu, en düşük -1 derece, en yüksek 13 derece,
Sarız: Parçalı bulutlu, en düşük -2 derece, en yüksek 9 derece,
Talas: Parçalı bulutlu, en düşük 2 derece, en yüksek 15 derece,
Tomarza: Parçalı bulutlu, en düşük -2 derece, en yüksek 12 derece,
Yahyalı: Parçalı bulutlu, en düşük 0 derece, en yüksek 14 derece,
Yeşilhisar: Parçalı bulutlu, en düşük 3 derece, en yüksek 15 derece,
Erciyes Kayak Merkezi: Parçalı bulutlu, en düşük -3 derece, en yüksek 6 derece olması bekleniyor.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.