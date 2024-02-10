Kayserilileri yarın nasıl bir hava bekliyor

Meteoroloji 7'inci Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Kayseri ilçelerindeki hava sıcaklıklarının ise şu şekilde olması bekleniyor:

PAZAR GÜNÜ KAYSERİ’DE HAVA TAHMİNİ:

“Kayseri: Parçalı bulutlu, en düşük -2 derece, en yüksek 13 derece,

Akkışla: Parçalı bulutlu en düşük -2 derece, en yüksek 13 derece,

Bünyan: Parçalı bulutlu, en düşük -2 derece, en yüksek 13 derece,

Develi: Parçalı bulutlu, en düşük 2 derece, en yüksek 14 derece,

Felahiye: Parçalı bulutlu, en düşük -1 derece, en yüksek 12 derece,

Hacılar: Parçalı bulutlu, en düşük 0 derece, en yüksek 14 derece,

İncesu: Parçalı bulutlu, en düşük 0 derece, en yüksek 15 derece,

Kocasinan: Parçalı bulutlu, en düşük -2 derece, en yüksek 16 derece,

Melikgazi: Parçalı bulutlu, en düşük -2 derece, en yüksek 16 derece,

Özvatan: Parçalı bulutlu, en düşük 2 derece, en yüksek 14 derece,

Pınarbaşı: Parçalı bulutlu, en düşük -5 derece, en yüksek 12 derece,

Sarıoğlan: Parçalı bulutlu, en düşük -2 derece, en yüksek 13 derece,

Sarız: Parçalı bulutlu, en düşük -4 derece, en yüksek 10 derece,

Talas: Parçalı bulutlu, en düşük -1 derece, en yüksek 15 derece,

Tomarza: Parçalı bulutlu, en düşük -5 derece, en yüksek 12 derece,

Yahyalı: Parçalı bulutlu, en düşük 0 derece, en yüksek 15 derece,

Yeşilhisar: Parçalı bulutlu, en düşük 1 derece, en yüksek 15 derece

Erciyes Kayak Merkezi: Parçalı bulutlu, en düşük -5 derece, en yüksek 6 derece olması bekleniyor.”

12 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ KAYSERİ’DE HAVA TAHMİNİ:

“Kayseri: Parçalı bulutlu, en düşük 0 derece, en yüksek 13 derece,

Akkışla: Parçalı bulutlu en düşük -1 derece, en yüksek 13 derece,

Bünyan: Parçalı bulutlu, en düşük -1 derece, en yüksek 13 derece,

Develi: Parçalı bulutlu, en düşük 3 derece, en yüksek 14 derece,

Felahiye: Parçalı bulutlu, en düşük 2 derece, en yüksek 13 derece,

Hacılar: Parçalı bulutlu, en düşük 2 derece, en yüksek 14 derece,

İncesu: Parçalı bulutlu, en düşük 2 derece, en yüksek 15 derece,

Kocasinan: Parçalı bulutlu, en düşük -1 derece, en yüksek 17 derece,

Melikgazi: Parçalı bulutlu, en düşük -1 derece, en yüksek 17 derece,

Özvatan: Parçalı bulutlu, en düşük 3 derece, en yüksek 15 derece,

Pınarbaşı: Parçalı bulutlu, en düşük -4 derece, en yüksek 11 derece,

Sarıoğlan: Parçalı bulutlu, en düşük -1 derece, en yüksek 13 derece,

Sarız: Parçalı bulutlu, en düşük -2 derece, en yüksek 9 derece,

Talas: Parçalı bulutlu, en düşük 2 derece, en yüksek 15 derece,

Tomarza: Parçalı bulutlu, en düşük -2 derece, en yüksek 12 derece,

Yahyalı: Parçalı bulutlu, en düşük 0 derece, en yüksek 14 derece,

Yeşilhisar: Parçalı bulutlu, en düşük 3 derece, en yüksek 15 derece,

Erciyes Kayak Merkezi: Parçalı bulutlu, en düşük -3 derece, en yüksek 6 derece olması bekleniyor.”