Malatyalıları Pazar ve Pazartesi günü nasıl bir hava bekliyor

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya ilçelerindeki hava sıcaklıklarının ise şu şekilde olması bekleniyor:

PAZAR GÜNÜ MALATYA’DA HAVA TAHMİNİ:

“Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 1 derece, en yüksek 12 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 2 derece, en yüksek 11 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 1 derece, en yüksek 9 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 1 derece, en yüksek 13 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük -1 derece, en yüksek 13 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 1 derece, en yüksek 13 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 2 derece, en yüksek 14 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük -1 derece, en yüksek 11 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 3 derece, en yüksek 13 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük -3 derece, en yüksek 12 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 1 derece, en yüksek 13 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 2 derece, en yüksek 12 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 1 derece, en yüksek 13 derece,

12 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ MALATYA’DA HAVA TAHMİNİ:

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 2 derece, en yüksek 12 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 4 derece, en yüksek 12 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 2 derece, en yüksek 10 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 1 derece, en yüksek 14 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 2 derece, en yüksek 13 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu en düşük 0 derece, en yüksek 13 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 3 derece, en yüksek 14 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 1 derece, en yüksek 11 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 2 derece, en yüksek 14 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 0 derece, en yüksek 11 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 1 derece, en yüksek 12 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 4 derece, en yüksek 14 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 1 derece, en yüksek 14 derece”