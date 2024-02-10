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Malatyalıları Pazar ve Pazartesi günü nasıl bir hava bekliyor

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Malatya çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin edildi. Pus ve yer yer sis hadisesi beklenirken bölgenin doğusunda, dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Malatyalıları Pazar ve Pazartesi günü nasıl bir hava bekliyor mask
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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya ilçelerindeki hava sıcaklıklarının ise şu şekilde olması bekleniyor:

PAZAR GÜNÜ MALATYA’DA HAVA TAHMİNİ:

“Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 1 derece, en yüksek 12 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 2 derece, en yüksek 11 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 1 derece, en yüksek 9 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 1 derece, en yüksek 13 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük -1 derece, en yüksek 13 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 1 derece, en yüksek 13 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 2 derece, en yüksek 14 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük -1 derece, en yüksek 11 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 3 derece, en yüksek 13 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük -3 derece, en yüksek 12 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 1 derece, en yüksek 13 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 2 derece, en yüksek 12 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 1 derece, en yüksek 13 derece,

12 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ MALATYA’DA HAVA TAHMİNİ:

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 2 derece, en yüksek 12 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 4 derece, en yüksek 12 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 2 derece, en yüksek 10 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 1 derece, en yüksek 14 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 2 derece, en yüksek 13 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu en düşük 0 derece, en yüksek 13 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 3 derece, en yüksek 14 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 1 derece, en yüksek 11 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 2 derece, en yüksek 14 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 0 derece, en yüksek 11 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 1 derece, en yüksek 12 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 4 derece, en yüksek 14 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 1 derece, en yüksek 14 derece”

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10 Şub 2024 - 17:40 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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