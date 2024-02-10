Malatyalıları Pazar ve Pazartesi günü nasıl bir hava bekliyor

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya ilçelerindeki hava sıcaklıklarının ise şu şekilde olması bekleniyor:
PAZAR GÜNÜ MALATYA’DA HAVA TAHMİNİ:
“Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 1 derece, en yüksek 12 derece,
Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 2 derece, en yüksek 11 derece,
Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 1 derece, en yüksek 9 derece,
Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 1 derece, en yüksek 13 derece,
Darende: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük -1 derece, en yüksek 13 derece,
Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 1 derece, en yüksek 13 derece,
Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 2 derece, en yüksek 14 derece,
Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük -1 derece, en yüksek 11 derece,
Kale: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 3 derece, en yüksek 13 derece,
Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük -3 derece, en yüksek 12 derece,
Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 1 derece, en yüksek 13 derece,
Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 2 derece, en yüksek 12 derece,
Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 1 derece, en yüksek 13 derece,
12 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ MALATYA’DA HAVA TAHMİNİ:
Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 2 derece, en yüksek 12 derece,
Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 4 derece, en yüksek 12 derece,
Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 2 derece, en yüksek 10 derece,
Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 1 derece, en yüksek 14 derece,
Darende: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 2 derece, en yüksek 13 derece,
Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu en düşük 0 derece, en yüksek 13 derece,
Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 3 derece, en yüksek 14 derece,
Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 1 derece, en yüksek 11 derece,
Kale: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 2 derece, en yüksek 14 derece,
Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 0 derece, en yüksek 11 derece,
Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 1 derece, en yüksek 12 derece,
Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 4 derece, en yüksek 14 derece,
Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 1 derece, en yüksek 14 derece”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.