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Şanlıurfa dikkat saatler sürecek

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Şanlıurfa’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Şanlıurfa dikkat saatler sürecek mask
Şanlıurfa dikkat saatler sürecek
Şanlıurfa dikkat saatler sürecek
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DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 08.30-16.30 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Şehitnusretbey, Seyrantepe, Kepezli, Tuzluca, Akdiken, Akçaköy, Ohali, Büyüktaş, Bilgili, Özlüce, Batıkonacık, Yusufbey, Deniz, Çakırlar, Boybeyi, Şehitnusretbey bölgelerine,

Şanlıurfa dikkat saatler sürecek

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Saha, Meydan, Akarçay, Mezra, Kurtuluş, Bulaklı, Kavaklıca, Fıstıközü, Bahçeönü, Dorucak, Ayran bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Koçhisar, Çatak, Kırmızıpınar, Kabacık, Soğukkuyu, Arıkök, Argıncık, Üçdirek, Mülkören, Kındırali, Tunalı, Altınlı, Karakaş bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Tekinler, Gellegöç, Yenişehir bölgelerine,

Şanlıurfa dikkat saatler sürecek

Yarın 08.30-18.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Hacıbayram, Akşemsettin, Buhara, Topdağı, Dilimli, Akmağara, Yağmurlu, Küçük Çamurlu, Bağış, Büyüktürbe, Kadıkendi, Keberli, Çalışkanlar, Yukarıçinpolat, Uğraklı, Koruklu, Mermer, Dibek, Taşkınlar, Baykuş, Karatepe, Eke, Geçittepe, Akkeçi, Duruca, Hacılar, Yamaçaltı, Keçikıran, Karaman, Mutlukaya, Yediyol, Uğurlu, Tarlabaşı, Yukarıçaykuyu, Ozanlar, Güneş, Başgök, Yakacık, Akkuş, Küçükminare, Parapara, Eyyüp Nebi, Hayati Harrani, Eyüpkent, Ruha, Süleymanşah, Asya, Batıkent, Yeşildere, Yenice, Şahinler, Eyüpkent, Küçükhan, Hancığaz, Bildim, Abdurrahmandede, İkizce, Büyükhan, Akçamescit, Beyazyaprak, Asya, Büyükhancağız, Sırrın, Konuklu  bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Kösecik, Kanatlı, Güvenli, Açıkyazı, Hamidiye, Karahisar, Sarpdere, Günbalı, Apalı, Keserdede, Anaz, Kısas, Emirler, Kahraman, Mamuca, Gülveren, Umut, Çekçek, Çukurdoruç, Güçlü, Osmanbey, Göktepe, Akçalı, Kepirli bölgelerine,

Şanlıurfa dikkat saatler sürecek

Yarın 08.00-16.30 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Balkat bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Üçkuyu, Yeni, Gölebakan, Mantarlı, Aşağıçatak, Aslanlı, Arınık, Doğrular, Sucuhan, Kepirkucak, Bölükbaşı, İncirli, Buğur, Kuskunlu, Özbaş, Taşlı, Buğur, Bahçelievler, Göktepe bölgelerine,

Yarın 08.00-16.30 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Balkat bölgelerine,

Şanlıurfa dikkat saatler sürecek

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Siverek ilçesine Eğriçay, Savucak, İleri, Eskihan, Avurtepe, Kavaklıdere, Söylemez, Gürakar, Kamışlı, Güzelpınar, Bardakçı, Üstüntaş, Güvenli, Hayriye, Fırat, Erkonağı, Dönemeç, Gülpınar, Cinhisar, Çatlı, Anacak, Gürakar, Yeniceli, Kamışlı, Uzunziyaret, Keçikıran, Yoğunca bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Büyükmutlu, Sözeri, Yeşilalıç, Yolbilen, Ekinciler, Gömülü, Nergizli, Yaban, Bakımlı, İncirli, Bozca, Karakuzu, Mehmetçik, Türkeli, Dedeköy, Taşyaka, Dinçkök, Eser, Konakyeri, Oğlakçı, Burç bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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10 Şub 2024 - 17:25 Şanliurfa- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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