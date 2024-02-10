Şanlıurfa dikkat saatler sürecek

DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 08.30-16.30 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Şehitnusretbey, Seyrantepe, Kepezli, Tuzluca, Akdiken, Akçaköy, Ohali, Büyüktaş, Bilgili, Özlüce, Batıkonacık, Yusufbey, Deniz, Çakırlar, Boybeyi, Şehitnusretbey bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Saha, Meydan, Akarçay, Mezra, Kurtuluş, Bulaklı, Kavaklıca, Fıstıközü, Bahçeönü, Dorucak, Ayran bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Koçhisar, Çatak, Kırmızıpınar, Kabacık, Soğukkuyu, Arıkök, Argıncık, Üçdirek, Mülkören, Kındırali, Tunalı, Altınlı, Karakaş bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Tekinler, Gellegöç, Yenişehir bölgelerine,
Yarın 08.30-18.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Hacıbayram, Akşemsettin, Buhara, Topdağı, Dilimli, Akmağara, Yağmurlu, Küçük Çamurlu, Bağış, Büyüktürbe, Kadıkendi, Keberli, Çalışkanlar, Yukarıçinpolat, Uğraklı, Koruklu, Mermer, Dibek, Taşkınlar, Baykuş, Karatepe, Eke, Geçittepe, Akkeçi, Duruca, Hacılar, Yamaçaltı, Keçikıran, Karaman, Mutlukaya, Yediyol, Uğurlu, Tarlabaşı, Yukarıçaykuyu, Ozanlar, Güneş, Başgök, Yakacık, Akkuş, Küçükminare, Parapara, Eyyüp Nebi, Hayati Harrani, Eyüpkent, Ruha, Süleymanşah, Asya, Batıkent, Yeşildere, Yenice, Şahinler, Eyüpkent, Küçükhan, Hancığaz, Bildim, Abdurrahmandede, İkizce, Büyükhan, Akçamescit, Beyazyaprak, Asya, Büyükhancağız, Sırrın, Konuklu bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Kösecik, Kanatlı, Güvenli, Açıkyazı, Hamidiye, Karahisar, Sarpdere, Günbalı, Apalı, Keserdede, Anaz, Kısas, Emirler, Kahraman, Mamuca, Gülveren, Umut, Çekçek, Çukurdoruç, Güçlü, Osmanbey, Göktepe, Akçalı, Kepirli bölgelerine,
Yarın 08.00-16.30 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Balkat bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Üçkuyu, Yeni, Gölebakan, Mantarlı, Aşağıçatak, Aslanlı, Arınık, Doğrular, Sucuhan, Kepirkucak, Bölükbaşı, İncirli, Buğur, Kuskunlu, Özbaş, Taşlı, Buğur, Bahçelievler, Göktepe bölgelerine,
Yarın 08.00-16.30 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Balkat bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Siverek ilçesine Eğriçay, Savucak, İleri, Eskihan, Avurtepe, Kavaklıdere, Söylemez, Gürakar, Kamışlı, Güzelpınar, Bardakçı, Üstüntaş, Güvenli, Hayriye, Fırat, Erkonağı, Dönemeç, Gülpınar, Cinhisar, Çatlı, Anacak, Gürakar, Yeniceli, Kamışlı, Uzunziyaret, Keçikıran, Yoğunca bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Büyükmutlu, Sözeri, Yeşilalıç, Yolbilen, Ekinciler, Gömülü, Nergizli, Yaban, Bakımlı, İncirli, Bozca, Karakuzu, Mehmetçik, Türkeli, Dedeköy, Taşyaka, Dinçkök, Eser, Konakyeri, Oğlakçı, Burç bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.