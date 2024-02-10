Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile Başakşehir, bugün saat 19.00’da RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Turgut Doman olacak.
Maçın VAR koltuğuna ise Koray Gençerler oturacak. Hakan Ceylan ile Süleyman Özay da AVAR’da görev yapacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.