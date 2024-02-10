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Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

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Trendyol Süper Lig’de bugün Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak müsabakanın VAR hakemi Koray Gençerler oldu.

Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu mask
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Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile Başakşehir, bugün saat 19.00’da RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Turgut Doman olacak.

Maçın VAR koltuğuna ise Koray Gençerler oturacak. Hakan Ceylan ile Süleyman Özay da AVAR’da görev yapacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Trendyol Süper Lig, galatasaray, Başakşehir, Koray Gençerler

10 Şub 2024 - 17:23 - Spor

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