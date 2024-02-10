10 Şub 2024 - 17:22 - Spor

Ernest Muçi ve Al-Musrati ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.