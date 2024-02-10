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Sivasspor, o maça hazır

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Trendyol Süper Lig'de 25. hafta maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, o maça hazır mask
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Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise şut ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Antrenmanı Başkan Mecnun Otyakmaz ve Asbaşkan Faruk Taşseten de takip etti.

Sivasspor ile Çaykur Rizespor yarın saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Trendyol Süper Lig, sivasspor, Çaykur Rizespor

10 Şub 2024 - 17:18 - Spor

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