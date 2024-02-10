BTP Malatya Adaylarından BUSABAH’a ziyaret

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İl Başkanı Mehmet Kutlu, BTP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Şireci, BTP Battalgazi Belediye Başkan adayı Ahmet Torun Solgun, BTP Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İsmet Torun, BTP Hekimhan Belediye Başkan Adayı Zekeriya Bozkurtoğlu BUSABAH Medya’yı ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Bağımsız Türkiye Partisi İl Başkanı Mehmet Kutlu ve Belediye Başkan Adayları BUSABAH Medya’yı ziyaret etti.

“AMACIMIZ RANTIN OLMADIĞI, DEMOKRATİK BİR BELEDİYECİLİK”

Bağımsız Türkiye Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Şireci, “Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş aracılığıyla memlekete hizmet etmek için Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldum. Buradaki amacımız rantın olmadığı, demokratik bir belediyecilik anlayışıyla yaşadığımız enkazı kaldırmaktır. Bütün partilerin sunduğu projeler var ama biz projelerimizi bu şekilde hayata geçirdiğimiz zaman işi layıkıyla gerçekleştireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın, gerekeni yapacağız” açıklamalarında bulundu.