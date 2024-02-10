- Bölge

Temiz sanılan sular kirli çıktı

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Sivas’ta temiz sanılan ve vatandaşlar tarafından tatlı su olarak kullanılan sulardan bazıları hastalıklı çıktı. Sivas Belediye hastalıklı çıkan 6 çeşmenin suyunu kapattı.

Temiz sanılan sular kirli çıktı mask
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Sivas Belediyesi kentte bulunan 152 tatlı su çeşmesinden su numunesi aldı. Alınan numuneler laboratuvar ortamında incelendi. Vatandaşın tatlı su olarak bildiği ve şişe şişe doldurarak evine götürüp tükettiği kepenek tatlı su kaynağından beslenen 6 çeşmenin suyunda “ Francisella Tularensis” hastalığı olduğu ortaya çıktı. Sivas Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Şehit Piyade Uzman Furkan Peker Tatlı Su Çeşmesi, Şehit Komando Ahmet Eyce Tatlı Su Çeşmesi, Osman ve Zeynep Doğan Tatlı Su Çeşmesi, Mustafa ve Nazire Erdoğan Tatlı Su Çeşmesi, Sabri Ercins Tatlı Su Çeşmesi ve Mahi ve Hüseyin Uçar Tatlı Su Çeşmelerinin suyunun kesileceği bildirildi. Suyu kesilecek olan 6 çeşmenin gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra tekrar sularının açılacağı ifade edildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Sivas Belediyesi, Su, içme suyu, son dakika

10 Şub 2024 - 17:08 Sivas- Bölge

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