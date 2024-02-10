10 Şub 2024 - 16:18- Gündem G:

“Adalet Bakanını önce market açılışına gönderiyorlar”

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Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, “Her hafta bir bakan geliyor, bakanları alıp Malatya’nın güzel yerlerini, yıkılmamış yerlerini dolandırıyorlar, konteynerlere ve yıkılmış yerlere bakanları uğratmadan gönderiyorlar. Bugün de Adalet Bakanı Malatya’da. Adalet binası olmayan Malatya’da Adalet Bakanını sabah önce market açılışına gönderiyorlar.” dedi.

“Adalet Bakanını önce market açılışına gönderiyorlar” mask
“Adalet Bakanını önce market açılışına gönderiyorlar”
“Adalet Bakanını önce market açılışına gönderiyorlar”
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Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım,

 “Bugün de Adalet Bakanı Malatya’daydı. Adalet binası olmayan Malatya’da Adalet Bakanını sabah önce market açılışına gönderiyorlar.”

açıklamalarında bulundu.

“Adalet Bakanını önce market açılışına gönderiyorlar”
“Adalet Bakanını önce market açılışına gönderiyorlar”

“BİZ SİZİN DERDİNİZLE DE DERTLENMEK İSTİYORUZ”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım,

 “Çalışmaya devam ediyoruz, çünkü biz dertli insanlarız. Dertli insanlar kenarda duramaz. Bugün bizim bir derdimiz olmasaydı, biz bugün sizinle olmazdık, evimizde ve işimizde olurduk. Biz, sizin derdinizle de dertlenmek istiyoruz. Onun için bugün Hekimhan ilçesindeyiz. Önümüzdeki haftalarda Malatya’nın bütün ilçelerini karış karış gezerek insanlarımızla hem dertleşeceğiz hem de insanlarımızın dertlerini, sıkıntılarını dinleyeceğiz. Ben ne kadar sıkıntılarınızın olduğunu biliyorum. Çünkü 2023 yılında CİMER’e en çok şikâyet yapılan il Malatya olmuştur. Malatyalılar Türkiye genelinde CİMER’e en çok şikâyet yapılan il olmuştur. Ama bu gösteriyor ki CİMER’e yazmakla olmuyor. Biz şikâyetlerimizi 31 Mart’ta sandığa yazacağız. Yukarıdakiler atama ile belediye başkanı adayı gönderiyorlar. ‘Nasıl olsa ben Hekimhan’da alırım, nasıl olsa ben Malatya’da alırım’ diyor. ‘Kişilerin önemi yok’ diyor. 31 Mart’ta bunun böyle olmadığını göstereceğiz. Şikâyetlerimizi oy pusulalarında Yeniden Refah Partisi’ne mührü basarak göstereceğiz ve bu sefer hükümete sarı kartı göstereceğiz.”

İfadelerini kaydetti.
“Adalet Bakanını önce market açılışına gönderiyorlar”

“MALATYA’NIN BAŞKA DERDİ KALMADI MI?”

Bilal Yıldırım bakanların şehri ziyarete geldiğinde yıkılmamış yerlere götürüldüğünü söyleyerek

“Malatya yıkılmış bir vaziyette. Her hafta bir bakan geliyor, bakanları alıp Malatya’nın güzel yerlerini, yıkılmamış yerlerini dolandırıyorlar, konteynerlere ve yıkılmış yerlere bakanları uğratmadan gönderiyorlar. Bugün ’de Adalet Bakanı Malatya’da. Adalet binası olmayan Malatya’da Adalet Bakanını sabah önce market açılışına gönderiyorlar. Bakan bey, Ankara’dan geliyor, Esenlik Şirketinin 40’ncı Şubesinin açılışını yapıyor. Malatya’nın başka derdi kalmadı mı?  Bakan beyi alıp bir konteyner kente götürün. Bakan bey ile insanlarla hemhal ettirin, insanların derdini dinletin. Ama yok. Niye? Diyorlar ki, ‘Kim olursa olsun biz kanacağız’ diyorlar. Bizde bu seçim öyle olmayacak, diyoruz. Bu seçim Yeniden Refah Partisi’nin yükseliş seçimi olacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bütün ilçeleri seçimde kazanacağız”

dedi.

“Adalet Bakanını önce market açılışına gönderiyorlar”
“Adalet Bakanını önce market açılışına gönderiyorlar”
“Adalet Bakanını önce market açılışına gönderiyorlar”
“Adalet Bakanını önce market açılışına gönderiyorlar”
 
 

Kaynak: BÜLTEN

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10 Şub 2024 - 16:18 Malatya- Gündem

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