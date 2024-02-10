10 Şub 2024 - 16:18- Gündem

“Adalet Bakanını önce market açılışına gönderiyorlar”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, “Her hafta bir bakan geliyor, bakanları alıp Malatya’nın güzel yerlerini, yıkılmamış yerlerini dolandırıyorlar, konteynerlere ve yıkılmış yerlere bakanları uğratmadan gönderiyorlar. Bugün de Adalet Bakanı Malatya’da. Adalet binası olmayan Malatya’da Adalet Bakanını sabah önce market açılışına gönderiyorlar.” dedi.