Sami Er: Malatya için çalışacağız belediyeciliğin ABC’sinden geliyoruz

İlk olarak Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal Mahallesi’nde gerçekleştirilen toplantıda gençlerle bir araya gelen Er’e, Yeşilyurt AK Parti Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ve Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav eşlik etti.

Meşale ve konfetiler ile coşkulu bir şekilde karşılanan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, gençlere göreve geldiklerinde yapacakları projeler ve hizmetler ile ilgili bilgi verdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda konuşan Sami Er, geçmişte İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, TOKİ Başkan Yardımcılığı ve Fatih Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinden bahsederek, “Belediyeciliğin ABC’sinden geliyoruz. Allah nasip ederse bu bilgi ve birikimimizi Malatya için kullanacağız. Belediyecilikte her birimde bulunmuş biri olarak şehri yeniden ayağa kaldırma adına elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz.” dedi.

6 Şubat’ta 11 ili doğrudan etkileyen asrın felaketinin yaşandığı ve Malatya’nın da en çok yıkım gören illerin başında yer aldığını ifade eden Sami Er, bu nedenle de bazı sorun ve sıkıntıların yaşandığına dikkat çekti. Büyükşehir ve iki merkez ilçenin birbirleri ile uyum içerisinde çalışması gerektiğini dile getiren Er, göreve geldiklerinde 3 belediye olarak Malatya’nın sorunlarının giderilmesi adına uyum içinde çalışma yapacaklarını söyledi.

Şuana kadar elde ettikleri tecrübeleri hep birlikte Malatya için kullanacaklarını ifade eden Sami Er, geçmiş tecrübelerden elde ettiği iletişim ağının ise Malatya’daki sürece önemli ölçüde katkı sağlayacağını dile getirdi.

Malatya’nın en büyük sorunlarından birisinin de çarşısının çökmesi olduğunu kaydeden Er, “Diğer illerde de yıkımlar oldu ama bizim kent çarşısının çökmesi insanlarda moral bozukluğu yaşattı. Bu yüzden burasının biran önce ayağa kaldırılması adına gerekli yerlerle görüştük ve 550 günlük iş bitirme süresini daha aza çekmenin gayreti içinde olacağız” dedi.

Malatya’da en son hak sahibinin konutuna, en son esnafın da işyerine erişinceye kadar durmayacaklarını belirten Er, “Halkımızın tüm ihtiyaçlarını çözme noktasında ekiplerimiz ile canla başla çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerine yer verdi.

ER, HACI ABDİ MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er daha sonra Battalgazi ilçesinde bulunan Hacı Abdi Mahallesi’nde düzenlenen toplantıya katıldı. Battalgazi Belediye Başkan Adayı Av. Bayram Taşkın ve İlçe Başkanı Basri Kahveci ile vatandaşlarla bir araya gelen Er, “Üzerimize yüklenen ağırlığı omuzlarımızda hissedebiliyoruz. Allah’ın izniyle tecrübe ve birikimlerimizi de kullanarak bu yükün altından kalkacağımıza inanıyorum. Cumhurbaşkanımız da buna inanıyor ki bizleri buraya layık gördü” şeklinde konuştu.

Er, ayrıca Ankara’da aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine, “Malatyalılar beni çok sever, bende Malatyalıları çok severim. Her seçimde beni hiç yanıltmadılar. Malatyalılar sana sahip çıkar, sende git Malatyalılara sahip çık” dediğini söyledi.

Malatya’yı yeniden inşa sürecinde tecrübeli ve birikimli bir ekipler gece gündüz demeden çalışacaklarını da belirterek gerek kalıcı konutlar gerekse işyerlerinin bitirilmesine kadar durmayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: BÜLTEN