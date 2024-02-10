Deprem araştırmacısından ezber bozan açıklamalar “Malatya’da yeri tespit edilmemiş faylar var”

Malatya’nın yer yapısını ve depremselliğini araştıran Yer Bilimci Sinan Bozkurt BUSABAH Medya’ya konuşarak Malatya depremselliği hakkında önemli bilgiler verdi. Deprem araştırmacısı Malatya’da yeri tespit edilememiş fayların bulunduğunu, ardı ardına meydana gelen depremlerin bu fay kümelerinde meydana geldiğini söyledi.

“YEDİSU BİNGÖL DEPREMLERİNİN MALATYA İLE İLGİSİ YOK”

Uzun yıllar Malatya’nın zemin yapısı hakkında araştırmalar yapan deprem bilimci Sinan Bozkurt, bölgeye ilk stresin 2020 Elazığ depremi ile birlikte yüklendiğini ve bu depremin Malatya depremselliği için önemli olduğunu bildirerek,

“Malatya’nın depremselliği ile ilgili 2 noktada risk var dediler. Pütürge ve Erkenek segmentlerine dikkat çekildi. Hala Pütürge ve Erkenek bölümleri kırılmadı. Malatya Ovacık fayından bahsediliyor ama bununla ilgili birçok çelişki var. Diğer bir konu ise Yedisu Bingöl depremlerinden Malatya’nın depremselliği içerisinde bahsediyorlar ama bunun Malatya depremselliğiyle bir alakası yok. Bingöl Palu arasında bir deprem olursa Malatya bu depremi hisseder ama bunların Malatya depremselliği ile bir alakası bulunmamaktadır. Malatya depremselliğini çözmek istiyorsak öncelikle Ocak 2020 de olan Elazığ depremine bakmak, bu depremin kırıkları araştırmak gerekiyor”

dedi.

“DOĞU ANADOLU FAYININ BİLİNMEYEN KOLLARI VAR”

Yaptığı saha çalışmalarına göre bazı bilgiler ve belgeler elde ettiğini bildiren Sinan Bozkurt, Doğu Anadolu Fayının bilinmeyen kolları bulunduğunu, zemin incelemelerinde buna dair delillere rastlabndığını söyleyerek,

“Pütürge segmentinin sadece Doğanyol-Çevrimtaş ve Sivrice’ye doğru olan bazı bölümleri kırıldı. 2020’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremi üreten Doğu Anadolu Fayının bilinmeyen kollarıdır. Pütürge Ormaniçi köyünde oluşan yüzey kırıkları, bunun paralelinde giden bir kol olduğuna işaret ediyor. Bu kırığın oluştuğu yerden Çelikhan’a doğru başlayan 3 yıllık bir stres göçü var. Bu depremler sonucunda ise 7,8’lik 6 Şubat depremi oluştu. Doğu Anadolu Fayının bilinmeyen kolları var. Çelikhan’ın yukarısından Kale Baskil ve Keban’a doğru geniş bir fay zonu geçiyor ve dikkat ederseniz 4 yıldan beri burada depremler durmuyor. Bazı depremler ise ayrı noktalarda oluşuyor. Bu da şunu gösteriyor ki burada ana fayın etrafında çevrelenmiş faylar olduğunu gösteriyor. Bunların izleri ve belgeleri de var ve bölgeye dağılmışlar. Bunlar 15 kilometre hatta 30 kilometre uzunluğunda olan kırıklar. Bunlar haritalardaki çizgiselliklerden de belli oluyor”

açıklamalarında bulundu.

“DOĞANŞEHİR ÜZERİNDEN MALATYA’YA STRES TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR”

6 Şubat depremlerinin meydana geliş şekline yer veren deprem bilimci Bozkurt,

“Yaptığım çalışmalara göre 7,8’lik deprem Erkenek segmentinde değil, onunla birlikte paralel uzanan ve Sürgü’ye kadar gelen bir fay hattı kaynaklıdır. Biz deprem dağılımlarına baktığımızda bunu görebiliyoruz. İlk kırık Çelikhan’a değil Malatya’ya etki ediyor. Bu bahsettiğim güzergâh üzerinden Malatya’ya bir stres transferi oluyor ve buradaki fayları harekete geçiriyor. 6,0’lık deprem ile Akçadağ segmenti kırıldı deniliyor ama muhtemeldir ki, bu deformasyona bağlı olabilir. Yani her deformasyonu bir kırık olarak algılamamak gerekiyor. Çelikhan’da da kırıldı denilen bazı fayların izleri var. Darende ve Elbistan’dan Gürün’e doğru bir kırılma gerçekleşiyor, ikinci kırılmayı ise Doğanşehir’den Malatya’ya doğru veriyor. Doğanşehir bölgesinde de 50 kilometrelik bir fayın izi var. Burada da sürekli depremler meydana geldi ve şu an suskunluk dönemine girdi. İkinci stresi Malatya bu bölgeden alıyor ve ikinci deprem bu doğrultu üzerinden vuruyor. Akçadağ üzerinden değil Doğanşehir üzerinden Malatya’ya stres transferi gerçekleşiyor ve buradaki fayları da harekete geçiriyor ve Malatya’nın depremselliği başlıyor”

şeklinde konuştu.

“YERİ TESPİT EDİLMEMİŞ BİRÇOK FAYIMIZ VAR HEPSİ HAREKETE GEÇTİ”

Ağustos 2023’te Malatya’da meydana gelen depremleri çözümleyen yer bilimci, bu depremlerin Çöşnük fayı kaynaklı olmadığını bildirdi. Yeri tespit edilmemiş birçok fayın bulunduğunu ifade eden Sinan Bozkurt,

“Ağustos 2023’te meydana gelen Malatya depremleri, kesinlikle Çöşnük Fayı kaynaklı deprem değil. Çöşnük Fayının doğrultusu belli olsa da tam olarak hangi mahalleleri kapsadığı belli değil. Burada bir kaynak suyu çıkıyor Erkenek Kaynak suyu. Muhtemelen bu fay hattında çıkıyordur. Ama bu fay hattının yönünü bilmiyoruz. Ağustos ayında meydana gelen depremleri üreten yeri tespit edilmemiş faylar var. Bu faylar suskundu ve iki büyük depremden sonra özellikle harekete geçmiş. Bu depremler Beylerderesi’ni iki yandan takip eden bir fay sistemi üzerinde oldu. İkizce bölgesinin karşısındaki taş ocağı bölgesi muhtemelen bu depremlerin başladığı yer. Bu deformasyonları ve kırıkları belgeledim. Malatya’nın deprem açısından şöyle bir sıkıntısı var. Yeri tespit edilmemiş birçok fayımız var. Özellikle kuzey bölgelerinde olmak üzere bu depremlerden sonra hepsi harekete geçti. Beylerderesi depremi bunu gösteriyor ve bunların hiçbiri Çöşnük Fayı kaynaklı değil”

bilgilendirmelerinde bulundu.

“BU FAYLARIN ÇOK İYİ İNCELENMESİ GEREKİYOR”

Yer bilimci Sinan Bozkurt meydana gelen her depremin Çöşnük fayına bağlanılmamasını, araştırılıp incelenmesi gerektiğini bildirerek,

“Diğer bir konu ise Malatya Darende ve Elbistan’ın kuzeyinde 90 kilometre derinlikte depremler meydana geliyor. Bu bölgede bir tepe var ve burada eski volkanikler var. Bunu yetkililere sorduğumuzda onlar da doğruladı. Bu civarda eski yanardağlar var ve 103 kilometre derinliğinde bindirmeler yapıyor. Hatta bazı evlerin bulunduğu yerde sıcak sular çıkıyor. Yani özetlersek bölgede işimiz biraz uzun sürecek. Bu faylar basit faylar değil. Malatya’nın deprem konusu biraz uzun sürecek ama her şeyi de Çöşnük fayına bağlamamak lazım. Bilinmeyen fayların da araştırılıp, hareketlerinin saptanması gerek. Her deprem Çöşnük fayına bağlandığı takdirde diğer faylar araştırılmayacaktır. Olası bir depremde yine Malatya zarar görecektir. Uyuyan faylar uyandı, bilinmeyen faylar harekete geçti. Bu fayların çok iyi incelenmesi gerekiyor. Bir deprem daha olması halinde Malatya bunun altından kalkamaz. Ben bunu gözlemlerim ve araştırmalarım sonucunda söylüyorum”

şeklinde konuştu.