  TÖÜ’den depremde vefat eden personel ve öğrencilere vefa

Battalgazi yerleşkesinde depremde vefat eden Tıp Fakültesi hocalarından Dr. Öğr. Üyesi Nusret Ayaz ve Arş. Gör. Saadet Merve İlçin’in isimlerinin verildiği Anatomi laboratuvarlarının açılışı yapıldı. İdari personel Aynur Sevim’in adı ise Ziraat Fakültesi’nde bir laboratuvara verildi.

“HATIRALARININ YAŞATILMASI İÇİN ADLARINI LABORATUVARLARIMIZA VERDİK”

Açılışta konuşan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerde idari ve akademik personeller ile öğrencilerini kaybettiklerini belirterek, “Bu deprem şehitlerinin hatıralarının yaşatılması için adlarını laboratuvarlarımıza verdik. Tıp Fakültesi personellerimizin adlarını da anatomi laboratuvarlarımıza verdik. Tıp Fakültemiz taşınsa da bu laboratuvarların bu adlarla yaşatılması için yeni yerlerinde de bu isimlerle anılacaklardır. Kederli ailelerine tekrar başsağlığı diliyorum” dedi.

ÖĞRENCİLERE FAHRİ MEZUNİYET BELGESİ VERİLDİ

Depremde vefat eden öğrencilerden Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi-Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencisi Fırat Sarıaslan, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi-Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi Elif Kevser Akça, Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu-Elektronik ve Otomasyon Bölümü öğrencileri Mert Eren Yıldırım ve Tülin Kaymaz, Hekimhan Meslek Yüksekokulu-Tasarım Bölümü öğrencisi Nurullah Konyalı, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi-Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisi Muhammet Sadık Ergün, Battalgazi Meslek Yüksekokulu-Bahçe Tarımı Programı öğrencisi Beyza Nur Aydın, Doğanşehir Meslek Yüksekokulu-Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü Emine Karaömer’in adları da kendi birimlerindeki farklı laboratuvarlara verildi.

Ayrıca bu öğrenciler adına hazırlanan Fahri Mezuniyet Belgeleri de programa katılabilen ailelerine takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı