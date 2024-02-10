Karla mücadele çalışmaları hız kesmiyor

Her köy yolunun birden fazla açıldığı Bitlis’te İl Özel İdaresi 60 iş makinesi ve 80 personelle geceli gündüzlü köy yollarını açık tutmak için çalıştı. İl genelinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla kış boyunca 351 köy ve 290 mezrada karla mücadele çalışması yürüttüklerini söyleyen Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, “İlimizde günlerdir etkili olan kar yağışlarından dolayı 315 köy yolumuz ulaşıma kapanmıştı. Bugün itibari ile sadece 1 köy yolu ulaşıma kapalı durumda. Bizler idaremiz olarak sorumluluk sahamızda 351 köy 290 mezra 2 bin 341 kilometre yol ağı bulunmaktadır. Bugüne kadar 11 bin 750 kilometre karla mücadele çalışmaları yaptık. Bu çalışmaları 60 iş makinesi 80 personel ile sürdürmekteyiz. Kapalı olan köy yolumuzda bugün itibari ile vatandaşlarımızın hizmetine açılacak” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı