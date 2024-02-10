10 Şub 2024 - 14:56 - Bölge

1 milyon lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerince bir iş yerine yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon TL olan gümrük kaçağı 64 adet cep telefonu ile 38 adet akıllı saat ele geçirildi.