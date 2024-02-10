- Spor

Rui Pedro Hatayspor'da

ABONE OL Google News Sayfamız

Hatayspor, Slovenya Kulubü NK Olimpija Ljubljana’da forma giyen orta saha oyuncusu Rui Pedro’yu kadrosuna kattı.

Rui Pedro Hatayspor'da mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Hatayspor, Slovenya Kulubü NK Olimpija Ljubljana’da forma giyen orta saha oyuncusu Rui Pedro’yu kadrosuna kattı.

Hatayspor, orta saha hattını NK Olimpija Ljubljanalı oyuncu ile güçlendirdi. Hatay ekibi, 25 yaşındaki Rui Pedro’yla 2,5 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "NK Olimpija Ljubljana forması giyen orta saha oyuncusu Rui Pedro ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Rui Pedro’ya takımımıza hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatayspor, Rui Pedro

10 Şub 2024 - 14:41 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL