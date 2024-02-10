Konteyner kent sakinlerine yangın eğitimi verildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yer alan konteyner kentteki vatandaşlara, itfaiye ekipleri tarafından yangın eğitimi verildi.
Hatay’da depremzede vatandaşların yangın anında yapması gerekenler, konteyner kent sakinlerine anlatılmaya devam ediliyor. İskenderun ilçesinde itfaiye ekipleri, konteyner kentte vatandaşlara yangın eğitimi verildi. Ekipler, kent sakinlerine yangına karşı alınacak tedbirler ve müdahale eğitimi bilgilendirme yapıp yangın eğitimi hakkında el afişleri dağıttı. Konteyner kent vatandaşları verilen eğitimden memnun olup itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.