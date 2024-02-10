Yanan ev kullanılmaz hale geldi

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi’nde bir evde yangın meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan ev yangınını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını müdahalelerin sonucunda söndürüldü. Çıkan yangınından dolayı evde maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı