Konteynerde korkutan yangın

Hatay’ın Antakya ilçesinde konteyner da çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’nde bir konteyner da yangın meydana geldi. Konteyner kent içerisinde konteyner da yangın çıktı. Konteyner da çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangının diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı