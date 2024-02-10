5 kişilik ailesini kaybeden kadın yaşadıklarını anlattı

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma yol açmış ve 25 bine yakın insan vefat etmişti. Depreme Hatay'ın Antakya ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yakalanan 46 yaşındaki Meral Kanat, yaşadığı apartmandan eşi ve çocuklarıyla kurtulmayı başardı. Kanat, günler sonraysa asrın felaketinde annesini ve ağabeyinin 5 kişilik ailesini kaybettiğini öğrendi.

Depremde sırtından yaralandığını ve iki ay boyunca ayağa kalkamadığını söyleyen Kanat, "Yatıyorduk, birden kalktık ve sallanıyordu. Eşime deprem oluyor dedim. Sakin olun dedi, sakinleştirmeye çalıştı ve hızlanınca durmadı. Çocuklarıma bağırdım. Kalkın uyanın diye ben kendimi bahçeye attım. Kendimi bahçeye atınca suyun içine düştüm. Bir gök aydınlanması ve birden patlama oldu. Kalkamadım yerimden neye tırmanmaya çalışsam kalkamadım yere düştüm. Sırtım incindi 2 ay ayağa kalkamadım. Baya zorluklar yaşadık. Ama annemi ve kardeşimi kaybettiğimi bilmiyordum. O günü kimseye ulaşamadık zaten. Ağabeyim 4 çocuğu ile beraber annem çok kaybımız var. Hepimiz aynı mahallede oturuyorduk. Herkesi evi yıkıldı bir tek bizim ev yıkılmadı. Biz çok şükür sağ çıktık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı