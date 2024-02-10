Çitçilere yem bitkisi tohumu desteği

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile yem bitkisi tohumları dağıtıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ve yetkililerin katılımı ile hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin kaba yem ihtiyacını karşılamak üzere yüzde yüz hibeli şeklinde 233 çiftçiye 16 ton 700 kilo yonca, süt otu, yem bezelyesi ve haymix tohumu dağıtıldı.
İl Müdürü Nurettin Kıyas, yaptığı açıklamada, “6 Şubat’taki asrın felaketinden sonra bir çok hayvan işletmemiz, hayvancılık yapan çiftçimiz zarar gördü. Bakanlığımız hayvanları telef olanlara hayvanları dağıttı. Şimdide bu hayvanlar için Çayır Mera ve Yem Bitkileri Projesiyle bunları desteklemeye çalışıyoruz. Özellikle yem bitkilerinin girdi maliyetlerini düşürmek için tohum dağıtımı yapıyoruz. Bununla beraber gübre dağıtımı yaptık” dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.