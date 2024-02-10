Komşuda misket büyüklüğünde dolu yağdı

Elazığ'ın Keban ilçesinde misket büyüklüğünde dolu yağdı.

Elazığ merkez ve bazı ilçelerindeki yüksek rakımlı alanlarda sağanak yağış etkili oldu. Keban ilçesi ile bazı köylerde ise dolu yağdı. Aniden bastıran ve misket büyüklüğünde yağan dolu kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Dolu yağışı vatandaşları zor durumda bırakırken, kısmen bazı tarım arazilerinin zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı