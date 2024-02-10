14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşıyor. Sevgilinize henüz bir hediye almadıysanız burçlara göre hediye fikri size yardımcı olabilir. İşte burçlara göre en uygun sevgililer günü hediyelerini ve ayrıntıları sizler için derledik. İşte burçlara göre Sevgililer Günü hediyeleri…

KOÇ BURCU (21 MART - 19 NİSAN):

Enerjik ve hareketli bir yapıları olduğu için spor aletleri, macera dolu etkinlikler veya heyecan verici bir gezi hediye edebilirsiniz.

BOĞA BURCU (20 NİSAN - 20 MAYIS):

Lüks ve kaliteli hediyeleri severler. Birinci sınıf bir restoranda romantik bir akşam yemeği, kaliteli bir parfüm veya şık bir takı onları mutlu edebilir.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS - 20 HAZİRAN):

İletişim ve zeka ön planda olduğu için yeni bir kitap, ilginç bir bilgisayar oyunu veya bir akıllı telefon hediye edebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ):

Duygusal bağlar önemlidir. Evde romantik bir akşam yemeği hazırlamak, nostaljik bir film izlemek veya kişiselleştirilmiş bir hediye vermek onları mutlu eder.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS):

Gösterişli ve ilgi çekici hediyeleri severler. Tiyatro bileti, lüks bir parfüm veya bir sanat eseri hediye edebilirsiniz.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL):

Pratik ve işlevsel hediyeleri tercih ederler. Organize bir ajanda, kaliteli bir kahve makinesi veya kişisel bakım ürünleri günlük yaşamlarını kolaylaştırabilir.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL - 22 EKİM):

Denge ve zarafet önemlidir. Şık bir takım elbise, sanatsal bir tablo veya bir spa günü hediye edebilirsiniz.

AKREP BURCU (23 EKİM - 21 KASIM):

Derin duygular ve tutku önemlidir. Romantik bir gece, gizemli bir kitap veya kişisel bir güzellik ürünü ilgilerini çekebilir.

YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK):

Macera ve özgürlüklerine düşkündürler. Bir doğa gezisi, macera dolu bir etkinlik veya seyahat rezervasyonu hediye edebilirsiniz.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK):

Başarı ve disiplin önemlidir. İş veya kariyer kitabı, kaliteli bir cüzdan veya motivasyon söylev kitabı onların takdirini kazanabilir.

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT):

Yenilikçilik ve özgünlük önemlidir. Teknoloji ürünü, eğlenceli bir parti oyunu veya sıradışı bir sanat eseri onları şaşırtabilir.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART):

Duyarlılık ve hayal gücüne önem verirler. Duygusal bir mektup, ruhani bir kitap veya yoga dersi hediye ederek onların kalbini kazanabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi