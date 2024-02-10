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Sivas ve Ankara’da saatlerce sürecek

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 11 Şubat Pazar günü Sivas Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılacak. 11 Şubat 2024 tarihinde Sivas ve Ankara ilinde yaşanacak elektrik kesintileri ve detayları şu şekilde.

Sivas ve Ankara’da saatlerce sürecek mask
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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 11 Şubat Pazar günü Sivas Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılacak. 11 Şubat 2024 tarihinde Sivas ve Ankara ilinde yaşanacak elektrik kesintileri ve detayları şu şekilde.

ŞARKIŞLA İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Elektrik Kesintisi Süresi: 3 saat

Etkilenen Mahalleler: Sivas, Şarkışla, Yeni Mahalle, Kandemir Mahallesi

Başlama Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 12:30

Bitiş Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 15:30

Kesinti Türü: Şebeke Çalışması

Yıldızeli İlçesi Elektrik Kesintisi:

Elektrik Kesintisi Süresi: 8 saat 30 dakika

Etkilenen Mahalleler: Sivas, Yıldızeli, Kadıköy Köyü

Başlama Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 09:30

Bitiş Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 18:00

Kesinti Türü: Şebeke Çalışması

Gürün İlçesi Elektrik Kesintisi:

Elektrik Kesintisi Süresi: 6 saat

Etkilenen Mahalleler: Sivas, Gürün, Karşıyaka TR2

Başlama Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 09:30

Bitiş Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 15:30

Kesinti Türü: Şebeke Çalışması

Şarkışla İlçesi Elektrik Kesintisi (Güncelleme):

Elektrik Kesintisi Süresi: 3 saat

Etkilenen Mahalleler: Sivas, Şarkışla, Pınarönü Mahallesi

Başlama Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 08:30

Bitiş Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 11:30

Kesinti Türü: Şebeke Çalışması

Bu kesintiler, Sivas genelinde yaşamı etkileyebilir ve belirtilen ilçelerde günlük yaşamı, işleri ve hizmetleri etkileyebilir.

ANKARA’DA PAZAR GÜNÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK

11 Şubat 2024 tarihinde Ankara'da planlanan elektrik kesintileri ve detayları şu şekildedir:

ANKARA, AKYURT İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Elektrik Kesintisi Süresi: 8 saat

Başlama Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 09:15

Bitiş Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 17:15

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde/Sokak: Çankırı

ANKARA, ALTINDAĞ İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Elektrik Kesintisi Süresi: 4 saat 30 dakika

Başlama Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 10:00

Bitiş Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 14:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde/Sokak: Kavaklı Yolu/1, Aydıncık, Kavaklı

ANKARA, BEYPAZARI İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Elektrik Kesintisi Süresi: 2 saat 30 dakika

Başlama Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 09:30

Bitiş Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde/Sokak: Ayvaşık, Alparslan Türkeş, Kumsüren Sağ, Akkol Bağları, Reşide Torun, Kayhan Güven, İnözü İnce Yol, İnözü Kalın Yol, Ark Başı, Debrençik, Olukbaşı, Köprübaşı, Batça, Dere, Taşhanlar, Geyikpınarı, Kurtkovan, Mençeler, Akşamoldumu, Mika'il

ANKARA, ÇUBUK İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Elektrik Kesintisi Süresi: 4 saat

Başlama Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 09:00

Bitiş Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları.

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10 Şub 2024 - 12:57 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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