Sivas ve Ankara’da saatlerce sürecek

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 11 Şubat Pazar günü Sivas Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılacak. 11 Şubat 2024 tarihinde Sivas ve Ankara ilinde yaşanacak elektrik kesintileri ve detayları şu şekilde.
ŞARKIŞLA İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Elektrik Kesintisi Süresi: 3 saat
Etkilenen Mahalleler: Sivas, Şarkışla, Yeni Mahalle, Kandemir Mahallesi
Başlama Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 12:30
Bitiş Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 15:30
Kesinti Türü: Şebeke Çalışması
Yıldızeli İlçesi Elektrik Kesintisi:
Elektrik Kesintisi Süresi: 8 saat 30 dakika
Etkilenen Mahalleler: Sivas, Yıldızeli, Kadıköy Köyü
Başlama Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 09:30
Bitiş Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 18:00
Kesinti Türü: Şebeke Çalışması
Gürün İlçesi Elektrik Kesintisi:
Elektrik Kesintisi Süresi: 6 saat
Etkilenen Mahalleler: Sivas, Gürün, Karşıyaka TR2
Başlama Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 09:30
Bitiş Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 15:30
Kesinti Türü: Şebeke Çalışması
Şarkışla İlçesi Elektrik Kesintisi (Güncelleme):
Elektrik Kesintisi Süresi: 3 saat
Etkilenen Mahalleler: Sivas, Şarkışla, Pınarönü Mahallesi
Başlama Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 08:30
Bitiş Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 11:30
Kesinti Türü: Şebeke Çalışması
Bu kesintiler, Sivas genelinde yaşamı etkileyebilir ve belirtilen ilçelerde günlük yaşamı, işleri ve hizmetleri etkileyebilir.
ANKARA’DA PAZAR GÜNÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK
11 Şubat 2024 tarihinde Ankara'da planlanan elektrik kesintileri ve detayları şu şekildedir:
ANKARA, AKYURT İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Elektrik Kesintisi Süresi: 8 saat
Başlama Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 09:15
Bitiş Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 17:15
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde/Sokak: Çankırı
ANKARA, ALTINDAĞ İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Elektrik Kesintisi Süresi: 4 saat 30 dakika
Başlama Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 10:00
Bitiş Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 14:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde/Sokak: Kavaklı Yolu/1, Aydıncık, Kavaklı
ANKARA, BEYPAZARI İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Elektrik Kesintisi Süresi: 2 saat 30 dakika
Başlama Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 09:30
Bitiş Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 12:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde/Sokak: Ayvaşık, Alparslan Türkeş, Kumsüren Sağ, Akkol Bağları, Reşide Torun, Kayhan Güven, İnözü İnce Yol, İnözü Kalın Yol, Ark Başı, Debrençik, Olukbaşı, Köprübaşı, Batça, Dere, Taşhanlar, Geyikpınarı, Kurtkovan, Mençeler, Akşamoldumu, Mika'il
ANKARA, ÇUBUK İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Elektrik Kesintisi Süresi: 4 saat
Başlama Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 09:00
Bitiş Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 13:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.