Giresun ve Tekirdağ yarın dikkat

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 11 Şubat 2024 Pazar günü Tekirdağ ve Giresun’da yaşanacak elektrik kesintileri saatlerce sürecek. Elektrik kesintileri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak.
ŞARKÖY İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Elektrik Kesintisi Süresi: 1 saat
Etkilenen Mahalleler: Merkez-Istiklal
Başlama Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 12:00
Bitiş Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 13:00
Kesinti Türü: Planlı Kesinti
ERGENE İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Elektrik Kesintisi Süresi: 6 saat
Etkilenen Alanlar: Merkez-Vakıflar Osb
Başlama Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 09:00
Bitiş Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 15:00
Kesinti Türü: Planlı Kesinti
SARAY İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Elektrik Kesintisi Süresi: 4 saat
Etkilenen Mahalleler: Merkez-Büyükyoncalı Merkez
Başlama Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 10:30
Bitiş Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 14:30
Kesinti Türü: Planlı Kesinti
Bu kesintiler, Tekirdağ genelinde yaşamı etkileyebilir ve özellikle belirtilen ilçelerde günlük yaşamı, işleri ve hizmetleri etkileyecek.
GİRESUNDA PAZAR GÜNÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK
11 Şubat 2024 Pazar günü Giresun ilinde yaşanacak elektrik kesintileri ve detayları şu şekilde:
ESPİYE İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Elektrik Kesintisi Süresi: 8 saat
Etkilenen Mahalleler: Sakarya Köyü Hurma Kıran Mücavir Alan Mevkii, Sakarya Köyü Hacıkılı Mevkii, Sakarya Köyü Kunduz MRK Mücavir Alanı Mevkii, Sakarya Köyü Andoz Mücavir Alan Mevkii, Hacımahmutlu Köyü Tepeköy Mahallesi, Cibril Mahallesi
Başlama Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 09:00
Bitiş Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 17:00
Kesinti Türü: Yatırım Çalışması
MERKEZ İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Elektrik Kesintisi Süresi: 8 saat
Etkilenen Mahalleler: Teyyaredüzü Mahallesi, Güre Mahallesi
Başlama Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 09:00
Bitiş Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 17:00
Kesinti Türü: İşletme Bakım Çalışması
ŞEBİNKARAHİSAR İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Elektrik Kesintisi Süresi: 6 saat
Etkilenen Mahalleler: Şaplıca Köyü Sayderesi Mevkii, Yeşilyayla Köyü, Çiftlik Mahallesi, Çamlıbel Köyü
Başlama Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 10:00
Bitiş Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 16:00
Kesinti Türü: İşletme Bakım Çalışması.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.