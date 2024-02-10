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Giresun ve Tekirdağ yarın dikkat

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 11 Şubat 2024 Pazar günü   Tekirdağ ve Giresun’da yaşanacak elektrik kesintileri saatlerce sürecek. Elektrik kesintileri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak.

Giresun ve Tekirdağ yarın dikkat mask
Giresun ve Tekirdağ yarın dikkat
Giresun ve Tekirdağ yarın dikkat
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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 11 Şubat 2024 Pazar günü   Tekirdağ ve Giresun’da yaşanacak elektrik kesintileri saatlerce sürecek. Elektrik kesintileri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak.

Giresun ve Tekirdağ yarın dikkat

ŞARKÖY İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Elektrik Kesintisi Süresi: 1 saat

Etkilenen Mahalleler: Merkez-Istiklal

Başlama Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 12:00

Bitiş Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 13:00

Kesinti Türü: Planlı Kesinti

Giresun ve Tekirdağ yarın dikkat

ERGENE İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Elektrik Kesintisi Süresi: 6 saat

Etkilenen Alanlar: Merkez-Vakıflar Osb

Başlama Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 09:00

Bitiş Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 15:00

Kesinti Türü: Planlı Kesinti

Giresun ve Tekirdağ yarın dikkat

SARAY İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Elektrik Kesintisi Süresi: 4 saat

Etkilenen Mahalleler: Merkez-Büyükyoncalı Merkez

Başlama Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 10:30

Bitiş Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 14:30

Kesinti Türü: Planlı Kesinti

Bu kesintiler, Tekirdağ genelinde yaşamı etkileyebilir ve özellikle belirtilen ilçelerde günlük yaşamı, işleri ve hizmetleri etkileyecek.

Giresun ve Tekirdağ yarın dikkat

GİRESUNDA PAZAR GÜNÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK

11 Şubat 2024 Pazar günü Giresun ilinde yaşanacak elektrik kesintileri ve detayları şu şekilde:

ESPİYE İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Elektrik Kesintisi Süresi: 8 saat

Etkilenen Mahalleler: Sakarya Köyü Hurma Kıran Mücavir Alan Mevkii, Sakarya Köyü Hacıkılı Mevkii, Sakarya Köyü Kunduz MRK Mücavir Alanı Mevkii, Sakarya Köyü Andoz Mücavir Alan Mevkii, Hacımahmutlu Köyü Tepeköy Mahallesi, Cibril Mahallesi

Başlama Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 09:00

Bitiş Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 17:00

Kesinti Türü: Yatırım Çalışması

MERKEZ İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Elektrik Kesintisi Süresi: 8 saat

Etkilenen Mahalleler: Teyyaredüzü Mahallesi, Güre Mahallesi

Başlama Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 09:00

Bitiş Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 17:00

Kesinti Türü: İşletme Bakım Çalışması

ŞEBİNKARAHİSAR İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Elektrik Kesintisi Süresi: 6 saat

Etkilenen Mahalleler: Şaplıca Köyü Sayderesi Mevkii, Yeşilyayla Köyü, Çiftlik Mahallesi, Çamlıbel Köyü

Başlama Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 10:00

Bitiş Zamanı: 11 Şubat 2024 Pazar 16:00

Kesinti Türü: İşletme Bakım Çalışması.

 

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10 Şub 2024 - 12:53 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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