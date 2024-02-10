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Ecdat yadigârı mezarlık kaderine terk edildi Yetkililer bir yıldır bir adım atmadı

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Malatya'nın en eski mezarlıklarından birisi olan Sancaktar Mezarlığı 6 Şubat depremlerinden sonra çok sayıdaki mezar taşı, devrilerek ya kırıldı ya da hasar gördü. Depremlerin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen ecdat yadigârı mezarlıkta herhangi bir bakım ve onarım çalışması yapılmadı.

Ecdat yadigârı mezarlık kaderine terk edildi Yetkililer bir yıldır bir adım atmadı mask
Ecdat yadigârı mezarlık kaderine terk edildi Yetkililer bir yıldır bir adım atmadı
Ecdat yadigârı mezarlık kaderine terk edildi Yetkililer bir yıldır bir adım atmadı
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Son dönem Osmanlı mezarlarının önemli örneklerinden biri olan Malatya Sancaktar Mezarlığı 250 yıllık bir tarihi geçmişe sahip. Malatya’nın kültürel varlıklarından olan mezarlık asrın felaketinde birçok mezar taşının kırıldığı görüldü. Ancak yetkililerden herhangi bir adım atılmadı.

Ecdat yadigârı mezarlık kaderine terk edildi Yetkililer bir yıldır bir adım atmadı
Ecdat yadigârı mezarlık kaderine terk edildi Yetkililer bir yıldır bir adım atmadı

Malatya'nın köklü geçmişine ışık tutan Sancaktar Mezarlığı, 6 Şubat depremlerinin ardından büyük zarar görmüş durumda. 250 yıllık tarihiyle önem arz eden bu mezarlık, son depremlerde mezar taşlarının devrilmesi ve kırılmasıyla ciddi hasarlar aldı. Ancak, üzerinden bir yıl geçmesine rağmen mezarlıkta herhangi bir bakım ve onarım çalışması başlatılmadı.

Ecdat yadigârı mezarlık kaderine terk edildi Yetkililer bir yıldır bir adım atmadı
Ecdat yadigârı mezarlık kaderine terk edildi Yetkililer bir yıldır bir adım atmadı

Malatya'nın kültürel miraslarından biri olan Sancaktar Mezarlığı, Osmanlı dönemine ait önemli örnekleri barındırıyor. Ancak, son depremler mezarlığın büyük bir bölümünde yıkıma neden olmuş, Osmanlı dönemine ait birçok mezar taşı zarar gördü. Mezarlık, aynı zamanda Malatya'nın tarihine ışık tutan bir açık hava müzesi niteliğinde ve bu yönüyle de önem taşıyor.

Ecdat yadigârı mezarlık kaderine terk edildi Yetkililer bir yıldır bir adım atmadı
Ecdat yadigârı mezarlık kaderine terk edildi Yetkililer bir yıldır bir adım atmadı

Birçok mezar taşı kırılmış, bazıları devrilmiş ve mezarlık genelinde ciddi bir hasar oluştu. Bu durum, Malatya'nın tarihi ve kültürel mirasına yönelik büyük bir kayıp. Ancak, bu önemli kültür varlığının restorasyonu ve onarımı için herhangi bir adım atılmadı. Yetkililerden, Sancaktar Mezarlığı'nın eski ihtişamına kavuşturulması için acil bir plan ve eylem bekleniyor. Malatya'nın geçmişine ve mirasına sahip çıkılması, bu tarihi mekanların korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor.

Ecdat yadigârı mezarlık kaderine terk edildi Yetkililer bir yıldır bir adım atmadı
Ecdat yadigârı mezarlık kaderine terk edildi Yetkililer bir yıldır bir adım atmadı

Aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün babası Hacı Reşit Bey ve oğlu Ali İzzettin’in mezarları da Sancaktar Mezarlığı’nda bulunuyor.

Ecdat yadigârı mezarlık kaderine terk edildi Yetkililer bir yıldır bir adım atmadı
 
Ecdat yadigârı mezarlık kaderine terk edildi Yetkililer bir yıldır bir adım atmadı
 
Ecdat yadigârı mezarlık kaderine terk edildi Yetkililer bir yıldır bir adım atmadı
 
Ecdat yadigârı mezarlık kaderine terk edildi Yetkililer bir yıldır bir adım atmadı
 
Ecdat yadigârı mezarlık kaderine terk edildi Yetkililer bir yıldır bir adım atmadı
 
Ecdat yadigârı mezarlık kaderine terk edildi Yetkililer bir yıldır bir adım atmadı
 
Ecdat yadigârı mezarlık kaderine terk edildi Yetkililer bir yıldır bir adım atmadı
 
Ecdat yadigârı mezarlık kaderine terk edildi Yetkililer bir yıldır bir adım atmadı
 
Ecdat yadigârı mezarlık kaderine terk edildi Yetkililer bir yıldır bir adım atmadı
 
Ecdat yadigârı mezarlık kaderine terk edildi Yetkililer bir yıldır bir adım atmadı
 
Ecdat yadigârı mezarlık kaderine terk edildi Yetkililer bir yıldır bir adım atmadı
 
Ecdat yadigârı mezarlık kaderine terk edildi Yetkililer bir yıldır bir adım atmadı

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10 Şub 2024 - 12:42 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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