Psikolog Duru Erdem, “Gençlerde panik atakla başa çıkma yolları”yla ilgili önemli bilgiler verdi.

Erdem, şunlara yer verdi:

“Özellikle, sorumluluklarla ve hayatın karmaşasıyla yeni tanışan gençlerde sıklıkla gözlenebilen panik atak veya anksiyete atakları, bir anda ortaya çıkan ve yoğun bir korku ile kaygı hissi olarak tanımlanır. Bu tür ataklar, birdenbire ortaya çıkabilir ve genellikle karşı konulamaz veya korkutucu hissettirebilir. Bir panik atak sırasında, vücudunuzun başına gelenleri kontrol edemiyormuş gibi hissedebilirsiniz veya çevrenizde olup bitenlerden kopmuş gibi hissedebilirsiniz. Hızlı kalp atışları veya nefes darlığı gibi fiziksel belirtiler nedeniyle vücudunuzun tehlikede olduğunu düşünebilirsiniz. Bu durum korkutucu olabilir, ancak unutmayın ki panik atak size fiziksel zarar vermez. Atak sırasında bunu hissetmeseniz bile, kontrol sizde ve bu hissin geçeceğini hatırlamak önemlidir. Genellikle belirtiler en kötü durumda on dakika içinde ortaya çıkar. Ancak bir panik atak daha uzun bir süre boyunca da yaşanabilir veya kısa bir süre içinde birkaç kez tekrarlanabilir.

“STRESLİ ANLAR PANİK ATAKLARA NEDEN OLABİLİR”

Panik ataklar genellikle hayatınızda gerçekleşen bir şeyden çok endişeli hissettiğinizde veya zor bir durum yaşadığınızda ortaya çıkar. Evde zorlayıcı bir durum, sınavlar, iş, arkadaşlıklar veya ilişkilerle ilgili stres gibi bir şey olabilir. Bu tür zorlayıcı durumlar ve stresli anlar, panik ataklara neden olabilir. Zaman zaman nedenini açıkça görmek zor olabilir, ancak önemli olan kendinizi anlamaya çalışmaktır ve hangi durumların veya yerlerin panik atak geçirmenize neden olduğunu anlamaktır. Tetikleyicilerinizi tanıyarak, bu durumlarla başa çıkmanın yollarını düşünebilir veya hislerinizi belirli durumlar veya yerlerde nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için yardıma başvurabilirsiniz.”

“ETRAFINIZDAKİ ŞEYLERLE BAĞLANTINIZI KAYBETMİŞ GİBİ HİSSEDEBİLİRSİNİZ”

“Bazen, endişelendiğimiz bir durumdan veya yerden kaçınmak daha kolay gibi gelebilir” diyen Psikolog Duru Erdem, “Bu anlaşılabilir bir tepki olabilir, ancak uzun vadede durumlardan kaçınmak, kaygının daha da büyümesine neden olabilir. Amaç, bizi endişelendiren durumlardan her zaman kaçınmanın bir yolunu bulmak değil, bu durumlar karşısında hissettiğimiz duygularla başa çıkma becerisi kazanmaktır. Tam bu noktada geliştirilmesi gereken üç temel beceri etkili nefes alış ve nefes kontrolü, sakinleşmek için ihtiyaç olunan güvenli alanın tahsis edilebilirliği ve duyu-his kontrolüdür. Bir panik atak geçirirken, etrafınızdaki şeylerle bağlantınızı kaybetmiş gibi hissedebilirsiniz. Etrafınızdaki şeylere geri bağlanmanın bir yolu, görebileceğiniz, duyabileceğiniz, tadabileceğiniz, dokunabileceğiniz veya koklayabileceğiniz beş şeyi seçmektir. Buna bir yerinde durma egzersizi denir. Her duyu için birkaç öğe seçebilir veya sadece bir duyuya odaklanabilirsiniz, mesela görebileceğiniz beş şeyi bulmak gibi. Bu, çevrenizle bağlantı kurmanıza ve kontrolünüzü hissetmenize yardımcı olabilir” şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN