Malatya’da bu hafta neler oldu?

Malatya’da bu hafta dâhilinde önemli gelişmeler yaşandı. Bu hafta öne çıkan gelişmeler arasında şu başlıklar yer aldı:

Bir yıl geçse de onların acıları hâlâ taze

Malatya’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Akçadağ ilçesindeki ev ve iş yerleri yıkılan 6 kişilik Cömert ailesi enkaz altında kaldı. 4 kişinin enkazdan sağ olarak çıkarıldığı aileden anne Ömür Cömert ile 40 günlük torunu hayatını kaybederken aileden geriye kalanlar ise hayata tutunmaya çalışıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19103747/butun-hayallerin-yarim-kaldigi-o-gunun-acilari-hala-taze

Yurt dışından Malatya’ya geldi Herkes giderken o yatırım yaptı

Asrın felaketinde İsviçre’de olan Şerife Akkoyun, herkes şehri terk ederken Malatya’ya gelerek burada yatırım yaparak depremin vurduğu memleketinde yaşamaya başladı. 6 Şubat 2023’de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma uğrattığı illerin başında yer alan Malatya’da felaketin birinci yılına girilirken yaralar sarılmaya devam ediyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19103983/yurt-disindan-malatyaya-geldi-herkes-giderken-o-yatirim-yapti

6 Şubat’tan bugüne bölgede kaç deprem meydana geldi?

6 Şubat 2023’te meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 11 il hasar alırken bu deprem “Yüzyılın Felaketi” olarak anıldı. 53 bin 537 kişinin vefat ettiği şiddetli depremlerde 107 bin 213 kişinin de yaralandı. Depremin yıl dönümü yaklaşırken 6 Şubat’tan bugüne kaç deprem olduğu da net bir şekilde açıklandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19107439/6-subattan-bugune-kac-deprem-meydana-geldi

Uzman 6 Şubat depremini anlattı 6 Şubat depremi hangi fayda başladı? Hangi kollar üzerinden devam etti?

6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne bir gün kadar kısa bir süre kalırken deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 6 Şubat depremlerindeki yer atımını, Hatay’da deprem beklenip beklenmediğini, 6 Şubat depreminin hangi fayda başladığını ve nereye etki ettiğini açıkladı. Deprem Bilimci Fayın nerelerde hızlı kırıldığını da bildirdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19107583/deprem-uzmani-hatay-malatya-maras-ve-adiyamandaki-yikimin-sebebini-acikladi

YKS başvuruları başladı, uzman tavsiyeleri sıraladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının başlamasının ardından sınava kayıt yaptıracak adaylara önemli tavsiyelerde bulunan Rehberlik ve Eğitim Uzmanı Tolga Özcan, adayların başvuru yaparken geçerli fotoğraf ve öğrenim kodlarına dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19107908/yks-basvurulari-basladi-uzman-tavsiyeleri-siraladi

Malatyalılar 6 Şubat’ı anlattı “İçimizde geçmek bilmeyen bir üşüme duygusu var”

Birçok kişinin hayattan kopmasına neden olan depremlerin yıldönümünde vatandaşlar o acı dolu günü anlattı. Depremde çok büyük acı ve sıkıntı çektiklerini belirten vatandaşlar artık tedbirlerin alınması ve binaların sağlam inşa edilmesi gerektiğini söylediler.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19109474/malatyalilar-6-subati-anlatti-icimizde-gecmek-bilmeyen-bir-usume-duygusu-var

19 yıl önce Malatya konuşulmuş ama kime… Dikkate alınsa felaket yine aynısı ile yaşanır mıydı?

Bilim Akademisi Üyesi ve Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, Malatya’da 2004 yılında düzenlenen bir sempozyumda Malatya’nın çok büyük bir yıkıma uğrayacağı ve zeminin sağlam olmamasında dolayı ovalara ve vadi tabanlarının yerleşime açılmaması gerektiği konuşulmuştu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19110244/19-yil-once-malatya-konusulmus-ama-kime-dikkate-alinsa-felaket-yine-aynisi-ile-yasanir-miydi

Jeoloji Mühendisi Malatya depremselliği konferansında konuştu İşte Malatya deprem aktivitesi hakkında tüm detaylar

Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal Malatya Çevresinin Depremselliği Konferansına katıldı. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne saatler kala düzenlenen konferansta Malatya deprem aktivitesine dair birçok detay konuşuldu. Konferansta depreme ve depremselliğe dair tüm detaylar konuşulurken zemin yapısı ve fay hatları hakkında önemli bilgilendirmeler yer aldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19111982/prof-dr-onalin-bu-sozleri-cok-konusulacak-yapilasmayi-durdurun-dedim-dinlemediler

Malatya’da depremin olduğu 04.17 ‘de okulların ışıkları şehri aydınlattı

6 Şubat 2023 depreminin birincisinin yaşandığı saat olan 04.17’de Malatya'daki tüm okulların ışıkları, yakıldı. Depremi unutturmamak adına yapılan bu anlamlı etkinlik Malatya’yı aydınlattı. O okullardan bazıları Abdulkadir Eriş İlkokulu, 91 Bin Dev Ortaokulu ve Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19119013/malatyada-depremin-oldugu-0417-de-okullarin-isiklari-sehri-aydinlatti

ÖSYM 2024 sınav takvimi açıklandı

ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla 2024 yılı sınav takvimi netlik kazandı. KPSS, YKS, DGS, ALES ve diğer sınavların yapılacağı tarihler belirlendi. İşte ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi ve önemli detaylar...

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19119924/osym-2024-sinav-takvimi-aciklandi

Deprem uzmanları Malatya'daydı Bakın neler konuşuldu?

Malatya Ticaret Odası Konferans Salonunda “6 Şubat Depremleri Anma Konferansı” gerçekleştirildi. Burada bir sunum yapan Prof. Dr. Naci Görür, Belediye Başkanlarına seslenerek, deprem dirençli bir Malatya inşa etmeleri gerektiğini söyledi. Görür, “Bir Belediye Başkanının deprem birikimi ve deprem kültürü yoksa Malatya'yı asla deprem dirençli yapamazsınız” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19121588/deprem-uzmanlari-malatyadaydi-bakin-neler-konusuldu

Yeşilyurt Belediyesi maaş zamlarını açıklandı

Yeşilyurt Belediyesinde çalışan 696 Sayılı KHK’lı personelin maaşlarına yüzde 72, kadrolu işçilerin maaşlarına ise yüzde 120 oranında zam yapıldı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yapılan zam sonrasında belediyede en düşük maaşın 29 Bin 460 TL’ye yükseldiğini söyledi. Toplu İş Sözleşmesi, Yeşilyurt Belediyesi ile HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında imzalandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19120743/yesilyurt-belediyesi-maas-zamlarini-acikladi

Malatya 2010 yılına geri döndü Kayısı kentin nüfusuna deprem etkisi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yaşandığı o günün üzerinden bir yıl geçti. Şehrin nüfusu ise depremin ardından inanılmaz bir düşüş yaşadı. Öyle ki Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Malatya nüfus artış hızının en çok düştüğü illerden biri oldu. Peki, Malatya’nın güncel nüfusu ne? Depremden sonra nüfus kaç kişi eksildi? Deprem bölgesinde nüfus kaç oldu?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19123054/malatya-2010-yilina-geri-dondu-kayisi-kentin-nufusuna-deprem-etkisi

5.0 üzeri 4 adet 4.0 üzeri 20 adet 6.0 büyüklüğünde 1 adet deprem oldu Malatya o gün beşik gibiydi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat ikiz depremlerinin yaşandığı gün, başta Kahramanmaraş, daha sonra ise Malatya tam anlamıyla beşik gibiydi. Diğer şehirler de aynı şekildeydi ancak istatistikler bu iki şehrin sürekli sallandığını ortaya koydu. İşte o gün Malatya’da yaşanan tüm sarsıcı depremler büyüklükleri…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19122675/50-uzeri-4-adet-40-uzeri-20-adet-60-buyuklugunde-1-adet-deprem-oldu-malatya-o-gun-besik-gibiydi

Yedisu Fayında deprem bekleniyor mu? Deprem üretirse Malatya’ya etkisi ne olur? Yer Bilimci açıkladı

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle Malatya’da yapılan konferanslarda konuşan Prof. Dr. Mehmet Önal Yedisu Fayı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Önal, uzun yıllar kırılmayan Yedisu Fayının üretebileceği deprem potansiyelini ve olası bir durumda Malatya’da nasıl hissedileceğini açıkladı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19130928/yedisu-fayinda-deprem-bekleniyor-mu-deprem-uretirse-malatyaya-etkisi-ne-olur-yer-bilimci-acikladi

Malatya’da istifalar ardı ardını kesmiyor O Başkan bakın kimi hedef aldı

Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olarak Arguvan Belediye Başkanı olan Mehmet Kızıldaş, bugün yaptığı basın açıklamasında sert eleştirilerde bulundu. Yaptığı basın açıklamasında Veli Ağbaba’yı eleştiren Mehmet Kızıldaş, Arguvan Belediye Başkanlığı için yeniden aday gösterilmemesinin nedeninin Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi olduğunu söyleyerek yeniden aday olabileceğini bildirdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19126681/malatyada-istifalar-ardi-ardini-kesmiyor-o-baskan-bakin-kimi-hedef-aldi

Malatya’nın ortanca yaşı kaç? Urfa 21, Sinop 42 ortanca yaşında; peki Malatya?

Türkiye'de 2022 yılında 33,5 olan ortanca yaş, 2023 yılında 34'e yükseldi. Bu kapsamda en genç ilimiz 21 ortanca yaş ile Şanlıurfa, en yaşlı ilimiz ise 42 ortanca yaş ile Sinop oldu. Peki, Malatya’nın ortanca yaşı kaç oldu?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19132101/malatyanin-ortanca-yasi-kac-urfa-21-sinop-42-ortanca-yasinda-peki-malatya

Malatya dünya wushu şampiyonlarını ağırladı

Malatya’da “Wushu Taolu Eğitim Gelişim Semineri” düzenlendi. Seminere katılan sporculara Dünya Wushu Şampiyonu Elif Akyüz ve Zeynep Makbule Akyüz eğitim verdi. 2 gün devam eden seminerde Dünya Wushu Şampiyonu Elif Akyüz ve Zeynep Makbule Akyüz de katıldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19135903/malatya-dunya-wushu-sampiyonlarini-agirladi

Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi

Bir zamanlar Malatya’nın en işlek caddelerinden biri olan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan binaların çoğunlukta bulunduğu caddelerden biri olan Tevfik Temelli Caddesi şimdiler uçsuz bucaksız boş bir arazi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/foto/19136109/felaketin-yil-donumunde-tevfik-temelli-caddesi

Yıldız, istifa edenleri topa tuttu Hedefinde Kızıldaş vardı

Hekimhan Belediye Başkanının istifa ederken yaptığı açıklamaların halkı yanıltmaktan öte bir şey olmadığını belirten CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, aday gösterilmediği için partiden istifa edenlerin, sadece partinin hafızasında kötü bir şekilde anılacaklarını ve öyle kalacaklarını söyledi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19139482/yildiz-istifa-edenleri-topa-tuttu-hedefinde-kizildas-vardi

Malatya ve Sincik arasına otoyol Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yol sözü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Sincik ve Kahta - Sincik arasına yeni otoyol isteyen Sinciklilere yeni yol sözü verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na talimat veren Erdoğan, "Beni yalancı çıkarma sakın" dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19141466/malatya-ve-sincik-arasina-otoyol-cumhurbaskani-erdogandan-yol-sozu

Sonunda net tarih verildi Malatya’da kuralar çekiliyor

Malatya’da hak sahiplerinin merakla beklediği kura çekim tarihi sonunda netlik kazandı. AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, çok merak edilen Malatya kura çekim tarihiyle ilgili net bir bilgi verdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19141416/sonunda-net-tarih-verildi-malatyada-kuralar-cekiliyor

Malatya’ya 11.5 milyar lira kaynak aktarıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Malatya’da 5 bin 140’ı il ve ilçe merkezlerinde, bin 41’i kırsalda olmak üzere toplam 6 bin 181 konutumuzun kurası çekilecektir. Yaklaşık 17 bin konutumuzun da yapımı hızla devam ediyor. Malatya ilimize toplam 11.5 milyar lira kaynak aktarılmıştır” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19141850/malatyaya-115-milyar-lira-kaynak-aktarildi

Yapay zekâya sorduk: Malatya denilince akla neler geliyor?

Malatya, depremden önce özellikle doğal ve tarihi güzellikleri ile meraklılarını cezbediyordu. Depremden sonra bu durum biraz aksasa da herkes o güzel günlere yeniden dönüleceğinin umudunu taşıyor. Peki, Malatya denilince akla neler geliyor? Bu sorunun cevabını yapay zekâdan aldık…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19142264/yapay-zekaya-sorduk-malatya-denilince-akla-neler-geliyor

İstanbul’u Malatyalılar bastı! İşte İstanbul’da yaşayan Malatyalıların nüfusu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan son verilere göre İstanbul’da en çok hangi illerden yaşayanların olduğu açıklandı. Açıklanan ilk 10 il arasında Malatya’da var. Peki Malatyalılar en çok hangi ilçede ikamet ediyor ve diğer tüm detaylar haberimizde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19145490/istanbulu-malatyalilar-basti-iste-istanbulda-yasayan-malatyalilarin-nufusu

500 güne düşürüldü

Malatya Adliye Sarayının temel atma töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 700 gün içinde tamamlanması planlanan Malatya Adliye Sarayı inşaat süresinin 500 güne düşürüldüğünü kaydetti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19145626/son-dakika-bakan-tunc-acikladi-500-gune-dusuruldu

Bakış Açısı’nda neler konuşuldu Aydın: Yalan söylüyorsunuz!

Depremde sürecinde Malatya’da yaşananları anlatan MGTC Başkanı Mehmet Aydın, yetkililerin ‘Malatya’da deprem olmamış gibi’ söylemlerini eleştirdi. Aydın, “Bütün yönetenlere şunu söylüyorum, gözümüze baka baka konuşmayın, biz bu depremi ve sonrasını da yaşadık. Malatya'da bir şey yok. Bütün hizmeti yapıyoruz diyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Biz buradaydık” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19149979/bakis-acisinda-neler-konusuldu-aydin-yalan-soyluyorsunuz

Ağır hasarlı bina sahiplerinden pankartlı sitem “Bir dükkân uğruna ölmek istemiyoruz”

Malatya Battalgazi ilçesi Fuzuli Caddesi’nde bulunan bir apartmana pankart asan bina sahipleri, evlerinin ağır hasardan az hasarlıya dönüştürülmeye çalışıldığını, ikinci bir Hakimbey Apartmanı vakası yaşamak istemediklerini belirttiler. Bina sahiplerinin astığı pankarttaki, “Bir dükkân uğruna ölmek istemiyoruz” yazısı dikkat çekti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19150083/agir-hasarli-bina-sahiplerinden-pankartli-sitem-bir-dukkan-ugruna-olmek-istemiyoruz

Malatya’da akıl almaz olay! Sokak ortasında saldırdılar

Malatya’da Özalper Mahallesi’nde sokakta yürürken motosikletli şahıslar tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 2 kişiden 1’i yaralandı. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde sokakta yürürken motosikletli şahıslar tarafından pompalı tüfekle vurulan bir kişi yaralandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19151911/malatyada-akil-almaz-olay-sokak-ortasinda-saldirdilar

Kaynak: Haber Merkezi