Dikkat! Elazığ’da 3 Bingöl’de 1 ilçe etkilenecek

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da ve Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Bu açıklamaya göre Elazığ’da:

“Yarın 10.00-10.30 saatleri arasında Karakoçan ilçesine bağlı Yeniköy Köyü bölgesine,

Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Sivrice ilçesine bağlı Gözeli Köyü bölgesine,

Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Aladikme Köyü Çoğraş Mezra, Aladikme Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

BİNGÖL:

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:

“Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Solhan ilçesine bağlı Yenidal Köyü, Hazarşah Köyü, Mutluca Köyü, Yiğitharman Köyü bölgelerine,

Yarın 12.00-16.00 saatleri arasında Solhan ilçesine Dilektepe Köyü, Yiğitharman Köyü, Yiğitharman Köyü Keşkan, Hazarşah Köyü, Mutluca Köyü, Yiğitharman Köyü Gündoğdu Mezra, Yeşilova Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.