Bir uyarı da Gaziantep ve Osmaniye için geldi

Toroslar EDAŞ Gaziantep ve Osmaniye’nin bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Bu açıklamaya göre Gaziantep’te:

“Yarın 09.30-13.30 saatleri arasında Karkamış ilçesine bağlı Gürçay bölgesine,

Yarın 14.00-15.00 saatleri arasında Karkamış ilçesine bağlı Alpaslan, Çamlık, Kaya Çıkmazı, Ateş, Bozkurt, Kutlu, Bilgen, Aktan, Belediye, Karaca, Karalar, Kocaaslan, Özkara, Şıhhavey, Döner, Vural, Etiler, Barak, Atatürk, Bahçeli Evler, Kılıç, Kaplan, Aktaş, Sümer Çıkmazı, Cezayir, Kazcı, Unutan, Cellat, Hitit, Yavuz Selim Süzer, Güllü, Bozgeyik, Yılmaz, Samsa, Okul, Karanfil, Korel, Aydemir, Yurt, Karataş, Yüceler, Akgün, Benli, Mumcu, Okan, Yavuz, Zeuğma, Pınarbaşı, Yıldırım, Kök, Kümeevler, Şehit Yüzbaşı Fuat Oğuzcan, Kıvırcık, Yeşil, Fırat, Yarımca, Yurtbağı bölgelerine,

Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Şahinbey ilçesine bağlı 135004 Nolu, 135006 Nolu, 135007 Nolu bölgelerine,

Yarın 11.00-15.00 saatleri arasında Şahinbey ilçesine bağlı 100039 Nolu, 95031 Nolu, 95022 Nolu, 95015 Nolu, Mücahit Eşref, 95021 Nolu, 95036 Nolu, 95017 Nolu, 95024 Nolu, 95045 Nolu, Mehter, 95018 Nolu, 95020 Nolu, 95016 Nolu, 95019 Nolu, 94015 Nolu Çıkmaz, 94041 Nolu, 94042 Nolu, 94017 Nolu, 94035 Nolu, 94045 Nolu Çıkmaz, 94039 Nolu, Şehit Mehmet Durna, 94012 Nolu, 94043 Nolu, 94046 Nolu, 94008 Nolu, 94016 Nolu, 94014 Nolu, 94010 Nolu, 94013 Nolu, 94037 Nolu, 94009 Nolu, 100015 Nolu, 100211 Nolu, 100009 Nolu, 100207 Nolu, 100001 Nolu, 100010 Nolu, 100014 Nolu, 100006 Nolu, 177 Nolu, 100008 Nolu, 100212 Nolu, 100213 Nolu, 100202 Nolu, 100203 Nolu, 100208 Nolu, 100209 Nolu, 100206 Nolu, 100011 Nolu, 100205 Nolu, 100003 Nolu, 100012 Nolu, 100210 Nolu, Mücahit Eşref, 100214 Nolu, 100128 Nolu, 95037 Nolu, 95064 Nolu, 95039 Nolu, 95034 Nolu, 95033 Nolu, 95035 Nolu, 95031 Nolu, 95024 Nolu, 95047 Nolu, 95049 Nolu, 95038 Nolu, 95032 Nolu, 98035 Nolu, 94013 Nolu, Aslanbey, 94002 Nolu, 94016 Nolu, 94014 Nolu bölgelerine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Şehitkamil ilçesine bağlı 151130, 08089 Nolu, 152012, 152077, 152184, 152181, 38002 Nolu, 38068 Nolu, 38064, 38065, 38066, 38069 Nolu, 38087, 38067 Nolu, 38060, 38004 Nolu, Araban Yolu bölgelerine,

Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Şehitkamil ilçesine bağlı 60614, 60604, 60611, 60610 Nolu, 60615, 60612, 60624, 60626, 60617, Anafartalar, 60613, 70007, 70010 Nolu, 70014 Nolu, 70009 Nolu, 70006 Nolu, 70019 Nolu, 70015 Nolu, 70001 Nolu, 70008 Nolu, 70012 Nolu, 70017 Nolu, 70005 Nolu, 70011 Nolu, 70017 Nolu Çıkmaz, 70004 Nolu, 70018 Nolu, 70013 Nolu, 70023, 70003 Nolu, 70016 Nolu, 70002 Nolu bölgelerine,

Yarın 13.00-15.00 saatleri arasında Şehitkamil ilçesine bağlı 60239, 60006 Nolu, 60008 Nolu, 65003 Nolu, Nihat Özdemir, 65013 Nolu, 65004, Sani Konukoğlu bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

OSMANİYE:

Toroslar EDAŞ Osmaniye’nin bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Osmaniye’de:

“Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Düziçi ilçesine bağlı Yazlamazlı, Koyuntaş, Karanlıkdere, İkizler, Ayşeler, Yazlamazlı1, Selverler, Aksaylar, Uzundere bölgelerine,

Yarın 11.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı 25081, 25075, 25064, 25039, 25015, 25011, 25021, 25054, 25051, 25073, 25026, 25040, Merkez, Prf.Dr.Alper Akınoğlu, Hastane 1, Esentepe, Akyar1, Merkez Sokak, Musa Şahin, 73 Nolu, Devlet Hastanesi, Fatih, 72 Nolu, Beyhan Önal, Musa Şahin bölgelerine,

Yarın 11.00-17.00 saatleri arasında Toprakkale ilçesine bağlı 25081, 25075, 25064, 25039, 25015, 25011, 25021, 25054, 25051, 25073, 25026, 25040, Merkez, Prf.Dr.Alper Akınoğlu, Hastane 1, Esentepe, Akyar1, Merkez Sokak, Musa Şahin, 73 Nolu, Devlet Hastanesi, Fatih, 72 Nolu, Beyhan Önal bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.