Hatay’ın Altınözü Antakya İskenderun Reyhanlı ilçeleri dikkat

Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Altınözü ilçesine bağlı 3504., 3529., 3510., 3516., 3509., 3506., 3508., 3503., 3505., Atatürk 1, Hürriyet (Hürriyet)-, Şehit Bülent Bilger, 3502., 3530., Şehit İrfan Fansa, 3518., Kurtuluş 1, 3522., 3521., 3511., 3523., Fevzi Çakmak 3, 3517., 3507., 3512., 3514., 3525., İstiklal 1, 3501., 3519., İnönü, 3520., 3527., Kuseyr, Cumhuriyet, Hürriyet 1, Şehit Orhan Alev, Zafer, 3526., 25. (Hürriyet), 23 Temmuz, 3513., 3524., Fatih, Fatih 1, 3528., Atatürk 2, Atatürk (Hürriyet), Şehit M. Teysir İpek, 3515., Alakent 26, Alakent 33, Alakent 27, Alakent 24, Alakent 20, Alakent 30, Alakent 21, Alakent 15, Alakent 25, Alakent, Atayurdu 3, Atayurdu 2, Atayurdu, Büyükburç 44, Büyükburç 1, Büyükburç 3, Büyükburç 26, Büyükburç 19, Büyükburç 21, Büyükburç 5, Büyükburç 17, Büyükburç 2, Büyükburç 11, Büyükburç 20, Büyükburç 9, Büyükburç, Büyükburç 22, Büyükburç 4, Kurtmezraası 9, Kurtmezraası 2, Kurtmezraası 6, Kurtmezraası, Toprakhisar 1, Toprakhisar 16, Toprakhisar 25, Toprakhisar 24, Toprakhisar 11, Karşıyaka 122, Toprakhisar 18, Toprakhisar, Karşıyaka, Kansu 24, Kansu 21, Kansu 10, Kansu 25, Kansu 9, Kansu 23, Kansu 6, Kansu 17, Kansu 8, Kansu 4, Kansu 22, Kansu 12, Kansu 16, Kansu 2, Kansu 1, Kansu 3, Kansu, Keskincik 20, Keskincik 40, Keskincik 78, Keskincik 110, Keskincik 50, Keskincik Çıkmazı, Keskincik 113, Keskincik 74, Keskincik 75, Keskincik 2, Keskincik 102, Keskincik 73, Keskincik 65, Keskincik 48, Keskincik 62, Keskincik 111, Keskincik 21, Keskincik 19, Keskincik 72, Keskincik 86, Keskincik 61, Keskincik 109, Keskincik 112, Keskincik 10, Keskincik 100, Keskincik 4, Keskincik 42, Keskincik 32, Keskincik 8, Keskincik, Keskincik 68, Keskincik 59, Keskincik 37, Melek 1, Peri, Aslan, İşler, 5704., Cumhuriyet (Yeni Avsuyu) 6, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu) 5, Zümrüt 3, Kastal 2, 5707., Hac Yolu 1, Yarseli Sulama Birliği 1, Ateş, 5701., Mezarlık 2, Gül 10, 1.Akıncılar, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu) 15, Kartal, Şener, Yarseli Sulama Birliği, Yıldırım 3, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu) 7, Yaprak 1, Çeşme, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu) 11, Manolya 1, Fatih (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet (Yeni Avsuyu) 18, Fatih 9, Saray 4, Barbaros 1, Batı (Yeni Avsuyu), Tütün, Baraj 3, Reis, Güneş 1, Kanarya, Kılınç 1, Zeytinlik, Evren, Karanfil 5, Temel, Ziyaret 9, Evren (Yeni Avsuyu), Atatürk-, Temel (Yeni Avsuyu), Uzay 1, Kurtuluş, Yasemin 6, Batı, Uzay (Yeni Avsuyu), Gül 3, Atatürk Yeni Avsuyu, Mezarlık 4, 2.Akıncılar, Kurtuluş 3, Kozluca, Kastal, Baraj 1, Avsuyu-Bohşin Yolu, Kaplan, Hac Yolu, 38 Konut Alanı, Zafer 2, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu) 23, Gül 2, Akıncılar, 1.Barbaros, Bahar 5, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu) 4, Yıldız 1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu) 30, Cumhuriyet 24, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu), Baraj, Merkez 3, Merkez 31, Merkez 32, Merkez 15, Merkez 29, Merkez 16, Yeni 5, Kanlıca, Merkez 8, Merkez 6, Karaçalı 3, Karaçalı, Karaçalı 1, Karaçalı 2, Karaçalı 5, Yeni 11, Merkez 14, Mobilyacılar Sitesi, Yeni 2, Akcurun 19, Akcurun 14, Akcurun 5, Akcurun 13, Akcurun 20, Akcurun 30, Akcurun 2, Akcurun 24, Akcurun 9, Akcurun 40, Akcurun 16, Akcurun 15, Akcurun, Akcurun 23, Apaydın 7, Apaydın 6, Apaydın 8, Übeydiye-, Hasan-Hüseyin, Merkez, Merkez 27, Bitiren 4, Bitiren 1, Bitiren 11, Bitiren 6, Bitiren 13, Bitiren 9, Bitiren 17, Bitiren 7, Bitiren 5, Bitiren, Bohşin 7, Bohşin 17, Bohşin 16, Bohşin 5, Bohşin 13, Bohşin 15, Bohşin 18, Bohşin 9, Bohşin 4, Bohşin 14, Bohşin 1, Bohşin 3, Bohşin 12, Bohşin 10, Bohşin, Bohşin 6, Bohşin 11, Aşağı 6, Aşağı 4, Yukarı. 1, Aşağı 5, Aşağı 8, Aşağı 7, Yukarı, Aşağı, Tilkicik, Körpınar, Yiğitler 2, Merkez 30, Çelikler, Genceller, Yiğitler, Sarıgül 2, Sarıgül 1, Bulganlar, Yurtsever, Bulganlar 6, Yurtsever 2, Barlas, Aksaray 12, Aksaray 7, Aksaray 9, Cumhuriyet 14, Aksaray 5, Aksaray 2, İstiklal 17, Aksaray 4, Aksaray 6, Gökçegöz, Aksaray, Madenboyu 11, Madenboyu 9, Madenboyu 1, Madenboyu 5, Madenboyu 6, Madenboyu 4, Madenboyu 7, Madenboyu 3, Madenboyu, Madenboyu 10, Antakya-Reyhanlı, Emirsultan 1, Merkez 28, Özkanlar 2, Merkez 33, Emirsultan, Merkez 4, 5936., Özkanlar, Melekli, Melekli 3, Meydan, 5753., Ayyıldız 17, Defne 2, Ayyıldız 25, Tanışma 5, Ayyıldız 28, 5751., Defne 3, Ayyıldız 12, Ayyıldız 15, Ayyıldız 4, Ayyıldız 2, 2. Meydan 1, Ayyıldız 23, Ayyıldız 9, Ayyıldız 7, Ayyıldız 27, 5752., Ayyıldız 13, Ayyıldız 8, Defne 1, Ayyıldız 18, 3. Meydan, Ayyıldız 14, 1. Okul, 1. Meydan, Ayyıldız 20, Ayyıldız 26, Ayyıldız 10, Ayyıldız 5, Ayyıldız 21, Ayyıldız, Ayyıldız 11, Kozluca Yolu, Ayyıldız 16, Okul-, Defne 10, Üzümdalı 46, Antakya Reyhanlı 1, Üzümdalı 20, Üzümdalı 37, Üzümdalı 54, Üzümdalı 6, Merkez 23, Üzümdalı 28, Üzümdalı 24, Üzümdalı 19, Üzümdalı 38, Üzümdalı 12, Üzümdalı 29, Üzümdalı 30, Kale 1, Üzümdalı 45, Üzümdalı 33, Üzümdalı 27, Üzümdalı 32, Üzümdalı 16, Üzümdalı 21, Üzümdalı 8, Üzümdalı 7, Üzümdalı 18, Üzümdalı 3, Üzümdalı 14, Üzümdalı 15, Üzümdalı 11, Üzümdalı 9, Kale, Merkez 19, Merkez 1, Üzümdalı 4, Üzümdalı 1, Üzümdalı 17, Çatık, Pınarbaşı 1, 4308., Özdemirler Çıkmaz, Kartal Çıkmaz-, Sarıbük, 4304., 4309., Uğur Mumcu, Ulus, Alkan, Yeşil 1, Lale Çıkmaz, Çetin Çıkmaz, Cesur Çıkmaz, Keleş Çıkmaz, Bağrıyanık Çıkmaz, Kartal Çıkmaz, Bayar Çıkmaz, Uysal Çıkmaz, Raşediye Çıkmazı, Köprü Çıkmaz, Albaş Çıkmaz, Camii, Mezarlık, Bataklık, Atatürk, Çınar 1, Dönmez Çıkmaz, Fevzi Çakmak (Kurtuluş), Harmanbaşı, Kale, Çeşme, Kastal 1, Bahçeli, Tepe, Karbeyaz 1, Hürriyet, İskenderbağı, Coşkun, 4321., Cengiz Topel 1, Cengiz Topel, Pınarbaşı, Fevzi Çakmak, Atatürk (Kurtuluş), Fatih 2, Avuttepe 18, Avuttepe 8, Tokdemir 9, Avuttepe 7, Avuttepe 5, Avuttepe 4, Avuttepe 1, Avuttepe 3, Karbeyaz Yolu Üzeri, Avuttepe 6, Avuttepe 2, Avuttepe, Avuttepe 9, Boynuyoğun 11, Boynuyoğun 19, Boynuyoğun 24, Boynuyoğun 6, Boynuyoğun 7, Boynuyoğun 2, Boynuyoğun 5, Boynuyoğun 3, Hamzabey Çiftliği, Boynuyoğun 15, Boynuyoğun, Hamzabey Çiftliği 1, Boynuyoğun 8, 3302., 3316., 3201., Kıyıgören 7, 3324., Kıyıgören 13, 3309., Kıyıgören 11, 3307., Kıyıgören 8, 3323., Kıyıgören, 3326., 3311., Kıyıgören 2, 3321., Tokdemir 10, Tokdemir 13, Tokdemir 18, Tokdemir 2, Tokdemir, Tokdemir 16, Yarseli 52, Yarseli 59., Yarseli 54, Yarseli 89, Yarseli 70, Yarseli 24, Yarseli 30, Yarseli 26, Yarseli 49, Yarseli 56, Yarseli 5, Yarseli 53, Yarseli 17, Yarseli 3, Yarseli 63, Yarseli 43, Yarseli 45, Yarseli 51, Yarseli, Yarseli 9, Ziyaret 4, Ziyaret 12, Ziyaret 8, Ziyaret 5, Ziyaret 19, Ziyaret 13, Ziyaret 11, Ziyaret 6, Ziyaret 10, Şahvaro Çiftliği 1, Ziyaret, Ziyaret 17, Babatorun 5, Babatorun 14, Babatorun 3, Babatorun 26, Babatorun 32, Babatorun 18, Babatorun 11, Babatorun 25, Babatorun 30, Babatorun 22, Babatorun 49, Babatorun 1, Babatorun 13, Babatorun B.M, Babatorun 12, Babatorun 7, Çetenli 7, Çetenli 9, Çetenli 6, Çetenli 5, Çetenli 4, Çetenli 16, Çetenli 2, Çetenli 14, Çetenli 15, Çetenli 20, Çetenli 12, Çetenli 10, Çetenli 21, Çetenli 13, Çetenli, Çetenli 1, Çetenli 3, Çetenli 19, Çetenli 8, Çetenli 17, Tüleyciye Çiftliği 1, Tüleyciye Çiftliği 2, Keskincik, Tüleyciye Çiftliği 3, Tüleyciye Çiftliği, Mayadalı 23, Mayadalı 3, Mayadalı 14, Mayadalı 12, Mayadalı 42, Mayadalı 46, Mayadalı 9, Mayadalı 38, Mayadalı 32, Mayadalı 22, Mayadalı 33, Mayadalı 37, Mayadalı 35, Mayadalı 31, Mayadalı 48, Mayadalı 11, Mayadalı 18, Mayadalı 17, Mayadalı, Mayadalı 29, Demirköprü Yolu Üzeri, Oymaklı 10, Oymaklı 12, Oymaklı 14, Oymaklı 13, Oymaklı 2, Oymaklı 15, Oymaklı 11, Oymaklı 6, Oymaklı 7, Oymaklı 3, Oymaklı 4, Oymaklı 8, Oymaklı 16, Oymaklı 1, Türkmenmezraası 14, Türkmenmezraası 6, Türkmenmezraası 7, Türkmenmezraası 17, Türkmenmezraası 11, Türkmenmezraası, Türkmenmezraası 9, Yolağzı 37, Yolağzı 17, Yolağzı 23, Yolağzı 6, Yolağzı 15, Yolağzı 29, Yolağzı 27, Yolağzı 16, Yolağzı 21, Yolağzı 22, Yolağzı 13, Yolağzı 9, Yolağzı 12, Yolağzı 24, Yolağzı 7, Yolağzı 5, Yolağzı 18, Yolağzı 3, Yolağzı 11, Yolağzı 28, Yolağzı 14, Yolağzı 2, Yolağzı 26, Yolağzı 1, Yolağzı 30, Yolağzı 19, Yolağzı 10, Yolağzı 8, Yolağzı, Gözecik 5, Gözecik 4, Gözecik 2, Gözecik 3, Gözecik, Günvuran 4, Günvuran, 4407., 4409., 4405., 4404., Aşağı Meriç, 4408., Kılıçtutan, Yukarı Meriç, 4611., 4612., Kolcular, 4001., 4029., 4007., Şahvaro Çiftliği, 4004., 4015., 4009., 4017., Hırbe Çiftliği, Sarıbük 1, Beydün Çiftliği, 4006., 4012., 4114., 4117., 4120., 4124., 4113., 4112., 4115., 4105., 4123., 4121., 4119., 4111., 4122., Seferli, Sivrikavak 7, Sivrikavak 1, Sivrikavak 8, Sivrikavak 10, Sivrikavak 11, Sivrikavak 9, Sivrikavak 4, Sivrikavak 6, Sivrikavak, Sivrikavak 5 bölgelerine,
Yarın 10.30-13.30 saatleri arasında Antakya ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim, Şht.Osman Durmaz, 6035., 6004. bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Antakya ilçesine bağlı 3504., 3529., 3510., 3516., 3509., 3506., 3508., 3503., 3505., Atatürk 1, Hürriyet (Hürriyet)-, Şehit Bülent Bilger, 3502., 3530., Şehit İrfan Fansa, 3518., Kurtuluş 1, 3522., 3521., 3511., 3523., Fevzi Çakmak 3, 3517., 3507., 3512., 3514., 3525., İstiklal 1, 3501., 3519., İnönü, 3520., 3527., Kuseyr, Cumhuriyet, Hürriyet 1, Şehit Orhan Alev, Zafer, 3526., 25. (Hürriyet), 23 Temmuz, 3513., 3524., Fatih, Fatih 1, 3528., Atatürk 2, Atatürk (Hürriyet), Şehit M. Teysir İpek, 3515., Alakent 26, Alakent 33, Alakent 27, Alakent 24, Alakent 20, Alakent 30, Alakent 21, Alakent 15, Alakent 25, Alakent, Atayurdu 3, Atayurdu 2, Atayurdu, Büyükburç 44, Büyükburç 1, Büyükburç 3, Büyükburç 26, Büyükburç 19, Büyükburç 21, Büyükburç 5, Büyükburç 17, Büyükburç 2, Büyükburç 11, Büyükburç 20, Büyükburç 9, Büyükburç, Büyükburç 22, Büyükburç 4, Kurtmezraası 9, Kurtmezraası 2, Kurtmezraası 6, Kurtmezraası, Toprakhisar 1, Toprakhisar 16, Toprakhisar 25, Toprakhisar 24, Toprakhisar 11, Karşıyaka 122, Toprakhisar 18, Toprakhisar, Karşıyaka, Kansu 24, Kansu 21, Kansu 10, Kansu 25, Kansu 9, Kansu 23, Kansu 6, Kansu 17, Kansu 8, Kansu 4, Kansu 22, Kansu 12, Kansu 16, Kansu 2, Kansu 1, Kansu 3, Kansu, Keskincik 20, Keskincik 40, Keskincik 78, Keskincik 110, Keskincik 50, Keskincik Çıkmazı, Keskincik 113, Keskincik 74, Keskincik 75, Keskincik 2, Keskincik 102, Keskincik 73, Keskincik 65, Keskincik 48, Keskincik 62, Keskincik 111, Keskincik 21, Keskincik 19, Keskincik 72, Keskincik 86, Keskincik 61, Keskincik 109, Keskincik 112, Keskincik 10, Keskincik 100, Keskincik 4, Keskincik 42, Keskincik 32, Keskincik 8, Keskincik, Keskincik 68, Keskincik 59, Keskincik 37, Melek 1, Peri, Aslan, İşler, 5704., Cumhuriyet (Yeni Avsuyu) 6, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu) 5, Zümrüt 3, Kastal 2, 5707., Hac Yolu 1, Yarseli Sulama Birliği 1, Ateş, 5701., Mezarlık 2, Gül 10, 1.Akıncılar, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu) 15, Kartal, Şener, Yarseli Sulama Birliği, Yıldırım 3, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu) 7, Yaprak 1, Çeşme, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu) 11, Manolya 1, Fatih (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet (Yeni Avsuyu) 18, Fatih 9, Saray 4, Barbaros 1, Batı (Yeni Avsuyu), Tütün, Baraj 3, Reis, Güneş 1, Kanarya, Kılınç 1, Zeytinlik, Evren, Karanfil 5, Temel, Ziyaret 9, Evren (Yeni Avsuyu), Atatürk-, Temel (Yeni Avsuyu), Uzay 1, Kurtuluş, Yasemin 6, Batı, Uzay (Yeni Avsuyu), Gül 3, Atatürk Yeni Avsuyu, Mezarlık 4, 2.Akıncılar, Kurtuluş 3, Kozluca, Kastal, Baraj 1, Avsuyu-Bohşin Yolu, Kaplan, Hac Yolu, 38 Konut Alanı, Zafer 2, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu) 23, Gül 2, Akıncılar, 1.Barbaros, Bahar 5, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu) 4, Yıldız 1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu) 30, Cumhuriyet 24, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu), Baraj, Merkez 3, Merkez 31, Merkez 32, Merkez 15, Merkez 29, Merkez 16, Yeni 5, Kanlıca, Merkez 8, Merkez 6, Karaçalı 3, Karaçalı, Karaçalı 1, Karaçalı 2, Karaçalı 5, Yeni 11, Merkez 14, Mobilyacılar Sitesi, Yeni 2, Akcurun 19, Akcurun 14, Akcurun 5, Akcurun 13, Akcurun 20, Akcurun 30, Akcurun 2, Akcurun 24, Akcurun 9, Akcurun 40, Akcurun 16, Akcurun 15, Akcurun, Akcurun 23, Apaydın 7, Apaydın 6, Apaydın 8, Übeydiye-, Hasan-Hüseyin, Merkez, Merkez 27, Bitiren 4, Bitiren 1, Bitiren 11, Bitiren 6, Bitiren 13, Bitiren 9, Bitiren 17, Bitiren 7, Bitiren 5, Bitiren, Bohşin 7, Bohşin 17, Bohşin 16, Bohşin 5, Bohşin 13, Bohşin 15, Bohşin 18, Bohşin 9, Bohşin 4, Bohşin 14, Bohşin 1, Bohşin 3, Bohşin 12, Bohşin 10, Bohşin, Bohşin 6, Bohşin 11, Aşağı 6, Aşağı 4, Yukarı. 1, Aşağı 5, Aşağı 8, Aşağı 7, Yukarı, Aşağı, Tilkicik, Körpınar, Yiğitler 2, Merkez 30, Çelikler, Genceller, Yiğitler, Sarıgül 2, Sarıgül 1, Bulganlar, Yurtsever, Bulganlar 6, Yurtsever 2, Barlas, Aksaray 12, Aksaray 7, Aksaray 9, Cumhuriyet 14, Aksaray 5, Aksaray 2, İstiklal 17, Aksaray 4, Aksaray 6, Gökçegöz, Aksaray, Madenboyu 11, Madenboyu 9, Madenboyu 1, Madenboyu 5, Madenboyu 6, Madenboyu 4, Madenboyu 7, Madenboyu 3, Madenboyu, Madenboyu 10, Antakya-Reyhanlı, Emirsultan 1, Merkez 28, Özkanlar 2, Merkez 33, Emirsultan, Merkez 4, 5936., Özkanlar, Melekli, Melekli 3, Meydan, 5753., Ayyıldız 17, Defne 2, Ayyıldız 25, Tanışma 5, Ayyıldız 28, 5751., Defne 3, Ayyıldız 12, Ayyıldız 15, Ayyıldız 4, Ayyıldız 2, 2. Meydan 1, Ayyıldız 23, Ayyıldız 9, Ayyıldız 7, Ayyıldız 27, 5752., Ayyıldız 13, Ayyıldız 8, Defne 1, Ayyıldız 18, 3. Meydan, Ayyıldız 14, 1. Okul, 1. Meydan, Ayyıldız 20, Ayyıldız 26, Ayyıldız 10, Ayyıldız 5, Ayyıldız 21, Ayyıldız, Ayyıldız 11, Kozluca Yolu, Ayyıldız 16, Okul-, Defne 10, Üzümdalı 46, Antakya Reyhanlı 1, Üzümdalı 20, Üzümdalı 37, Üzümdalı 54, Üzümdalı 6, Merkez 23, Üzümdalı 28, Üzümdalı 24, Üzümdalı 19, Üzümdalı 38, Üzümdalı 12, Üzümdalı 29, Üzümdalı 30, Kale 1, Üzümdalı 45, Üzümdalı 33, Üzümdalı 27, Üzümdalı 32, Üzümdalı 16, Üzümdalı 21, Üzümdalı 8, Üzümdalı 7, Üzümdalı 18, Üzümdalı 3, Üzümdalı 14, Üzümdalı 15, Üzümdalı 11, Üzümdalı 9, Kale, Merkez 19, Merkez 1, Üzümdalı 4, Üzümdalı 1, Üzümdalı 17 bölgelerine,
Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında İskenderun ilçesine bağlı 243., 318., Prf. Muammer Aksoy, 1633., 235., 1177., 210., 249., 254., 220., 326., 311., 1641., 219., 1185., 1182., 230., Şehit Topçu Çvş. Nurhan Sümer Barlas, 251., 1627., 1624., 218., Süleyman Şah, 1610., 201., Mehmet Akif 1, Tayfur Sökmen, 1626., Yıldırım Beyazıt, 213., 216., 199., 202., 319., 1615., 197, 207., 1183., 1602., 253., 208., 322., 324., 1635., 315., 285., 1608., 317., 260., 250., 1184., 1178., 203., 1609., 1180., 323., 1179., 1637., 263., 205., 196., 258., Ulu Camii, 204., 200., 316., 1605., 214., 215., Şehit P. Astsb. Kd. Cvş. Ali Ermercan, 252., 320., 262., 217., 261., 313., 286., Sanayii, Şht. Polis Abdullah Sinan Şirinoğlu, 259., 264., 312., 310., Şehıt Er Ebubekir Gökalp, 325., 314., 256. bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Reyhanlı ilçesine bağlı 272., 854.-, 298., 1207., 297., Mehmet Ali Şamlıoğlu, 291., 290., Mimar Sinan, Meryem Zor, 300., Hakan Kurtulan, 120., 301., 1205., Ayten Çalım, Oğulcan Tuna, Zeytindalı, 469, Hakan Çalım, Atatürk, Turgay Güdük, Bülent Bahadırlı, 323., 480, 325., 306., 311., 333., Üniversite, 346, 1031., Zeytindalı 1, 330., 327., Batı Kardelen, 1043., 478, 316., Sınav, 483, 1042., Kardelen, Mehmet Akif Ersoy, 146., Faruk Cengiz, 1727., 1423., 156, 161, 167., Muhammed Ali Karakuş, 170., 153, 165., Muhsin Yazıcıoğlu, 163., 1482., 166., 1481., 164., 157, 162., 169., 1422., Ahmet Uyan, 159, 214., 212., 316.-, 1.Okul bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.