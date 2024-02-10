Kahramanmaraş ve Niğde yarın dikkat

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:

“Yarın 07.00 ila 15.30 saatleri arasında Onikişubat ilçelerine bağlı Çataloluk HES bölgesine,

Yarın 07.00 ila 15.30 saatleri arasında Onikişubat ilçelerine bağlı Okkayası HES bölgesine,

Yarın 07.00 ila 07.30 saatleri ve 15.00 ila 15.30 saatleri arasında Onikişubat ilçelerine bağlı Tekir, Çağlayan, Şahinkayası, Suçatı, Döngele, Kurucuova, Çevrepınarı mahallelerine,

Yarın 07.00 ila 07.30 saatleri ve 15.00 ila 15.30 saatleri arasında Onikişubat ilçelerine bağlı Ilıca, Hacınınoğlu, Çamlıbel, Hacıbudak, Hacıibrahimuşağı, Kapıkaya, Sarıgüzel, Şahinkayası, Çakırdere, Kozcağız ve Süleymanlı mahallelerine,

Yarın 07.00 ila 07.30 saatleri ve 15.00 ila 15.30 saatleri arasında Onikişubat ilçelerine bağlı Ere HES, Fırnız HES bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Onikişubat ilçelerine bağlı Şazibey Mahallesi, Toptancılar Mevkiinin bir kısmına” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Yarın 11.00 ila 12.00 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Uluören Köyü bölgelerine,

Yarın 11.00 ila 12.00 saatleri arasında BOR ilçesine bağlı Çukurkuyu Beldesi; Bektik Mahallesi, Türkmen Yurdu Mahallesi bölgelerine,

Yarın 13.00 ila 14.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Beldesi, Türkmen Yurdu Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Selçuk Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.