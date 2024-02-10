- Sağlık

10 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 10 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’10 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

10 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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10 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“MENEKŞE ECZANESİ - MERKEZ

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ARKASI, SITMAPINARI SAĞLIK OCAĞI GİRİŞİ, NO: 10/1

24 SAAT AÇIK

BÜŞRA ECZANESİ - MERKEZ

ÖZALPER MAHALLESİ, ALİYA SOKAK, ÖZALPER MAHALLE MUHTARLIĞI KARŞISI, ÖZALPER İLKOKULU ÖNÜ

24 SAAT AÇIK

ESKİMALATYA ECZANESİ – BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ, TOPTAŞ CADDESİ, MERKEZ CAMİİ ALTI, NO:13/6, ESKİMALATYA

24 SAAT AÇIK

HİZMET ECZANESİ - BATTALGAZİ

 SARAY MAHALLESİ ATATÜRK CAD NO:42/A HAYAT HASTANESİ KARŞ.(KIŞLA CADDESİ)

24 SAAT AÇIK

TURANCI ECZANESİ - YEŞİLYURT

KARAKAVAK MAHALLESİ, SEVKAT SOKAK, NO:2/C, GÖZDE AKADEMİ HASTANESİ ARKASI

24 SAAT AÇIK”

 
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10 Şub 2024 - 11:08 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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