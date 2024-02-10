10 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

10 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“MENEKŞE ECZANESİ - MERKEZ
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ARKASI, SITMAPINARI SAĞLIK OCAĞI GİRİŞİ, NO: 10/1
24 SAAT AÇIK
BÜŞRA ECZANESİ - MERKEZ
ÖZALPER MAHALLESİ, ALİYA SOKAK, ÖZALPER MAHALLE MUHTARLIĞI KARŞISI, ÖZALPER İLKOKULU ÖNÜ
24 SAAT AÇIK
ESKİMALATYA ECZANESİ – BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ, TOPTAŞ CADDESİ, MERKEZ CAMİİ ALTI, NO:13/6, ESKİMALATYA
24 SAAT AÇIK
HİZMET ECZANESİ - BATTALGAZİ
SARAY MAHALLESİ ATATÜRK CAD NO:42/A HAYAT HASTANESİ KARŞ.(KIŞLA CADDESİ)
24 SAAT AÇIK
TURANCI ECZANESİ - YEŞİLYURT
KARAKAVAK MAHALLESİ, SEVKAT SOKAK, NO:2/C, GÖZDE AKADEMİ HASTANESİ ARKASI
24 SAAT AÇIK”
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.